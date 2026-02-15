Vents violents : voici les 30 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé 30 départements en vigilance jaune pour un risque de vents violents pour toute la journée de dimanche.

Des bourrasques attendues en cette fin de week-end dans la moitié nord de l’Hexagone. Météo-France a placé 30 départements en vigilance jaune pour un risque de vents violents ce dimanche.

© Météo-France

Les départements concernés sont l’Aube, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Côte-d’Or, les Côtes d’Armor, le Doubs, le Finistère, l’Hérault, le Jura, la Loire-Atlantique, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, le Morbihan, la Nièvre, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Seine-Maritime, la Somme, la Vendée, les Vosges, l’Yonne et le Territoire de Belfort.

«Le vent de sud puis ouest souffle assez fort sur le pays, entre 60 et localement 80 km/h sur le relief comme sur les rivages de la Manche et de l'Atlantique. Sur le sud-est, tramontane et mistral s'essoufflent le matin, mais les rafales remontent l'après-midi et pour atteindre entre 80 et 100 km/h en soirée», a indiqué Météo-France.