Cinq personnes de plus ont été mises à l’abri en Gironde cette nuit en raison de la montée des eaux.

En effet, selon la préfecture du département, elles ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers dans la nuit de dimanche à lundi, sur le secteur de Langoiran.

Au total, en Gironde, ce sont pas moins de 85 personnes qui ont été mises à l'abri, alors qu'un plan communal de sauvegarde et les municipalités proposent donc un accompagnement pour les personnes désireuses.