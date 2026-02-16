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En directCrues : 10.500 foyers sont toujours privés d'électricité en Gironde

[©Philippe LOPEZ/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Des milliers de foyers étaient toujours privés d'électricité ce lundi matin, après le passage des tempêtes Nils et Oriana. Les équipes techniques sont a pied d'œuvre pour rétablir la situation. Suivez notre direct.
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La préfecture de la Gironde appelle les habitants à la prudence

Les préfectures de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde ont appelé ce lundi les habitants à la prudence, en raison des eaux qui sont toujours à un niveau élevé. 

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Météo-France demande aux automobilistes d'être prudents !

Météo-France préconise aux automobilistes de ne pas rouler sur des voies immergées ! 

Cinq personnes mises à l'abri en Gironde

Cinq personnes de plus ont été mises à l’abri en Gironde cette nuit en raison de la montée des eaux. 

En effet, selon la préfecture du département, elles ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers dans la nuit de dimanche à lundi, sur le secteur de Langoiran. 

Au total, en Gironde, ce sont pas moins de 85 personnes qui ont été mises à l'abri, alors qu'un plan communal de sauvegarde et les municipalités proposent donc un accompagnement pour les personnes désireuses. 

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10.500 foyers toujours privés d'électricité en Gironde

10.500 foyers étaient toujours privés d'électricité pour le seul département de la Gironde ce matin, a indiqué Enedis à CNEWS. 

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