Les préfectures de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde ont appelé ce lundi les habitants à la prudence, en raison des eaux qui sont toujours à un niveau élevé.
Intempéries en #Gironde | Le département de la #Gironde demeure fortement impacté par les crues même si les niveaux d'eau ont atteint, pour l'essentiel, leur plateau.
◾️Suivez scrupuleusement les consignes des autorités.
◾️Tenez-vous informés via les comptes institutionnels des… pic.twitter.com/dCwTOaSXaX
— Préfet Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) February 16, 2026
Météo-France préconise aux automobilistes de ne pas rouler sur des voies immergées !
💙 Nos pensées aux habitant(e)s touchés(e)s par les crues dans le sud-ouest.
🔴 Vigilance rouge crues en Gironde et Lot-et-Garonne ce lundi.
⚠️ Ne vous engagez pas sur une route immergée : moins de 30 cm d'eau suffisent pour emporter une voiture.@Vigicrues@PrefAquitaine33pic.twitter.com/cU7bxW4v16
— Météo-France (@meteofrance) February 15, 2026
Cinq personnes de plus ont été mises à l’abri en Gironde cette nuit en raison de la montée des eaux.
En effet, selon la préfecture du département, elles ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers dans la nuit de dimanche à lundi, sur le secteur de Langoiran.
Au total, en Gironde, ce sont pas moins de 85 personnes qui ont été mises à l'abri, alors qu'un plan communal de sauvegarde et les municipalités proposent donc un accompagnement pour les personnes désireuses.
10.500 foyers étaient toujours privés d'électricité pour le seul département de la Gironde ce matin, a indiqué Enedis à CNEWS.