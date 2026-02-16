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Crues en Gironde : pourquoi le préfet met-il en garde contre les intoxications au monoxyde de carbone ?

Pour éviter les risques, il convient de respecter des règles d'usage des appareils à combustion. [© Metro hopper / Adobe Stock]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que la Gironde est maintenue ce lundi en vigilance rouge au risque de crues, le préfet a mis en garde contre le risque d’intoxication au monoxyde de carbone. 

Frappée par des perturbations successives, la Gironde est maintenue ce lundi 16 février en alerte rouge «crues». Outre les risques de débordements des cours d’eau et des inondations, le préfet de Nouvelle-Aquitaine craint également des intoxications au monoxyde de carbone. 

Sur son compte X, le préfet a publié ce matin un message de prévention. «Suite aux intempéries, des coupures électriques peuvent conduire à utiliser des appareils à combustion», relève-t-il, citant l’utilisation de groupes électrogène, poêle, brasero, réchaud… Or, un mauvais usage de tels appareils peut en effet provoquer une intoxication au monoxyde de carbone, qui peut s’avérer mortelle. 

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Le préfet rappelle ainsi les règles de bon usage pour éviter de tels drames. «N’utilisez jamais en intérieur des appareils qui ne sont pas destinées à cet usage, «installez les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments, jamais dans un lieu clos», «n’utilisez pas les appareils d’appoint à combustion en continu», «maintenez vos systèmes de ventilation en bon état et n’obstruez jamais les entrées et sorties d’air», peut-on lire ainsi. Il convient également d’aérer régulièrement vos pièces.

Le monoxyde de carbone représente un véritable danger «invisible » puisque ce gaz est incolore, inodore et non-irritant. Des symptômes peuvent toutefois vous alerter, comme le rappelle le message du préfet. Ainsi, en cas de maux de tête, fatigue, vomissements, malaise, il faut immédiatement aérez la pièce, quitter les lieux et appeler les secours. 

10.500 foyers étaient toujours privés d'électricité en Gironde ce lundi à 9h, selon les dernières informations d'Enedis. 

Électricitédangermonoxyde de carboneintoxication

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