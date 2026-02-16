Crues en Gironde : à quoi s'attendre dans les prochaines heures ?

Depuis le passage de la tempête Nils, la Gironde est touchée par d'importantes crues, obligeant Météo-France à placer le département en vigilance rouge. Dans les prochaines heures, de nouveaux débordements sont attendus.

Une situation qui ne va pas s'améliorer de suite. Une vigilance rouge pour un risque de «crue majeure» est actuellement émise par Météo-France concernant le département de la Gironde. Ce type d'alerte est mise en place lorsqu'une «menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des biens» est crainte. Voici un point sur la situation et sur les évolutions attendues dans les prochaines heures.

🌊 La crue de la Garonne atteint son pic ce dimanche. Ces images aériennes de la région de Langon montrent l'ampleur des inondations ! (© Marc Labadie) pic.twitter.com/YppDpnkMnh — Météo Express (@MeteoExpress) February 15, 2026

Dans son dernier bulletin, Vigicrues a expliqué : «Une nouvelle perturbation arrose depuis hier une grande partie du pays et se prolongera aujourd'hui sur les reliefs, particulièrement les Pyrénées. Ces nouvelles pluies vont faire repartir à la hausse les niveaux de nombreux cours d'eau dans les prochaines 24 heures».

De nouvelles précipitations attendues

C'est la situation en aval d'Agen qui sera à suivre tout particulièrement puisque des débordements dommageables sont en cours et que de nouvelles précipitations sont attendues dans la journée : «Ces inondations sont majeures sur le secteur de la Garonne marmandaise et girondine où les maximums ont été atteints en début de matinée de samedi à Tonneins (cote maximale de 9,56 m), dans la soirée de samedi à Marmande (cote maximale de 10,34 m) et dimanche matin à la Réole (cote maximale de 9,85m), la décrue lente est maintenant en cours sur ces secteurs», rapportent les météorologues.

«Les maximums relevés sur ces secteurs sont supérieurs à ceux observés lors de la crue du 4 février 2021. Avec les nouvelles précipitations attendues sur le sud-ouest aujourd'hui, une reprise de la hausse des niveaux est prévue. La baisse actuelle des niveaux d'eau est donc temporaire», prévoit Vigircrues.

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