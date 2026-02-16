Crues : voici les 14 départements placés en vigilance orange ce lundi

Météo-France a maintenu 14 départements en vigilance orange pour des risques de crues pour la journée de ce lundi 16 février.

Les précipitations successives des dernières semaines laissent craindre des risques importants de débordements dans l’Hexagone. Tant et si bien que les prévisionnistes de Météo-France ont maintenu 14 départements en vigilance orange pour un risque de crues, ce lundi 16 février.

Les départements concernés par l'alerte Vigicrues sont l’Aude, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Sarthe, le Tarn et enfin le Tarn-et-Garonne.

A noter que deux départements sont également placés en vigilance rouge : la Gironde et le Lot-et-Garonne.

Nouvelle perturbation en cours

Alors que l'Hexagone a déjà été marqué par une succession de phénomènes pluvieux ces dernières semaines, «une nouvelle perturbation arrose depuis hier (dimanche, ndlr) une grande partie du pays et se prolongera aujourd'hui sur les reliefs, particulièrement les Pyrénées», relève Météo France dans son dernier bulletin.

Ces nouvelles pluies vont ainsi provoquer une nouvelle hausse du niveau des cours d'eau ce lundi.

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