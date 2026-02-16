Impôts : les fraudes par chèques seraient 40 fois plus importantes que celles par virements

Dès le mois de mars prochain, l'administration fiscale refusera tout paiement des impôts par chèque pour les professionnels. Cette règle se verra également appliquée aux particuliers d'ici à l'été 2027. En cause ? Un nombre important de fraudes dont fait l'objet ce type de paiement.

Une décision qui vise à lutter contre des fraudes massives. C'est officiel : le chèque ne pourra progressivement plus être utilisé comme moyen de paiement des impôts pour les particuliers, d'ici à l'été 2027.

En cause ? Des escroqueries inhérentes à ce mode de paiement bien trop importantes. Au total, 71 incidents pour 100.000 chèques sont en effet recensés, contre seulement 1,5 pour les virements.

Cette interdiction va s'appliquer d'abord aux professionnels et aux entreprises, dès le mois de mars prochain, à la suite d'un amendement au budget 2026 voté le 2 février dernier.

vers une interdiction totale en 2028 ?

L'interdiction du paiement par chèque pour les particuliers a été motivée par un autre facteur : sa très faible utilisation.

En effet, aujourd'hui, le chèque ne pèse que 2% des transactions, alors qu'au début des années 2000, il représentait encore près d'un tiers des paiements en France. Le chèque a depuis été largement détrôné par la carte bancaire et les virements.

Si pour l'heure, cette interdiction ne concerne que les paiements des impôts, selon la Direction générale des finances publiques, la fin totale des encaissements par chèque pourrait s'envisager à l'horizon 2028.