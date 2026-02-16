La gendarmerie rend hommage à ses héros ce lundi

Comme chaque 16 février, la gendarmerie va célébrer ses héros. L'occasion de se rendre hommage aux militaires morts dans l'exercice de leurs fonctions, mais également ceux du quotidien.

Dans l'ensemble des départements, lundi 16 février, un hommage va être rendu aux gendarmes. Depuis 1993, une cérémonie est consacrée aux hommes et aux femmes morts en service, mais aussi, depuis 2022, à la commémoration des héros du quotidien.

Cette date n'a rien d'anodine, puisque la loi du 16 février 1791 a supprimé la maréchaussée d’Ancien Régime pour la rebaptiser du nom de gendarmerie, une prestigieuse unité de cavalerie lourde.

une attaque visant un gendarme à paris

Cette année, cette journée s'inscrit dans un contexte particulier puisqu'elle intervient quelques jours après une attaque visant un gendarme, place de l'Étoile, à Paris, vendredi 13 février, «avec un couteau et une paire de ciseaux», avait fait savoir le parquet antiterroriste (Pnat), qui s'était saisi de l'enquête.

L'assaillant, Brahim Bahrir, avait été blessé par balle par «un autre gendarme (qui) a riposté en faisant usage de son arme de service», puis a succombé à ses blessures. Il était fiché S pour radicalisation, et avait été condamné en 2013 pour terrorisme en Belgique, où il avait poignardé deux policiers. L'islamiste n'avait été libéré qu'il y a un mois et demi.

À la suite de cette attaque, Emmanuel Macron a félicité «les gendarmes qui ont réagi tout de suite» et ainsi pu «stopper cette attaque terroriste». Sur X, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a adressé «tout (son) soutien» au gendarme «qui est intervenu» et «a agi avec sang-froid et détermination face à la menace terroriste qui a voulu nous frapper».