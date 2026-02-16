«Les anti-fascistes sont les fascistes d'aujourd'hui, ils célébreront votre mort si vous avez le tort de ne pas être dans leur camp», affirme sur CEWS Thomas Bonnet après la mort de Quentin, jeune militant nationaliste, tué en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.
Mort de Quentin : «Les anti-fascistes sont les fascistes d'aujourd'hui, ils célébreront votre mort si vous avez le tort de ne pas être dans leur camp», affirme Thomas Bonnet
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le