«Quentin était une personne discrète, très humble, qui portait très profondément les valeurs du catholicisme», témoigne l’un de ses amis, dans #HDPros2pic.twitter.com/6rOMcEKHQN
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Pour la députée européenne Reconquête! et candidate à la mairie de Paris Sarah Knafo, «les meurtriers de Quentin méritent de passer leur vie derrière les barreaux», dans #Facealinfopic.twitter.com/y81wtur6pe
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Quentin Deranque de disposait d'«aucun antécédent judiciaire», a confirmé le procureur.
La plupart des jeunes accompagnant Némésis se sont échappés, sauf trois dont la victime. «Trois jeunes hommes, dont Quentin, ont été jetés au sol puis frappés à de très nombreuses reprises», a précisé Thierry Dran.
Thierry Dran, procureur de la République de Lyon, sur la mort de Quentin : «Trois jeunes hommes, dont Quentin, ont été jetés au sol puis frappés à de très nombreuses reprises» pic.twitter.com/mAe48TFLwv
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Quentin Deranque a été victime d'un «traumatisme cranien majeur», mortel à brève échéance, selon le procureur
«Une quinzaine de témoins ont été entendus et les caméras de vidéosurveillance sont étudiées», annonce le procureur
«Une enquête pour homicide volontaire et violence aggravée ouverte», aucune interpellation à ce stade, a précisé Thierry Dran
«Quentin a été frappé au sol par au moins six personnes», selon le procureur
«Les membres du collectif Némésis ont été prises à partie par une vingtaine d’individus masqués et cagoulés» Selon le procureur Thierry Dran.
Le procureur de Lyon, Thierry Dran, tient une conférence de presse concernant la mort de Quentin.
La décision de la suspension des droits à l'Assemblée de l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault a été prise par la présidente Yaël Braun-Pivet.
Jacques-Elie Favrot, l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, a vu ses droits d'accès à l'Assemblée nationale suspendus, a annoncé Yaël Braun-Pivet pic.twitter.com/QoPgDtT1zr
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Le procureur de Lyon Thierry Dran tiendra une conférence de presse lundi à 16h, et non 15h comme initialement prévu, pour faire le point sur l'enquête sur l'agression mortelle du jeune militant nationaliste Quentin Deranque, a indiqué lundi le parquet.
Dimanche, le parquet avait fait état de "plusieurs témoignages significatifs" recueillis par la police dans cette enquête ouverte pour "coups mortels aggravés et de violences aggravées, et qui "s’oriente à présent sur l’identification des auteurs directs des violences correctionnelles et criminelles".
La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé lundi suspendre "les droits d'accès" à l'Assemblée de l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, Jacques-Elie Favrot, dont le nom est "cité par plusieurs témoins" dans l'agression mortelle du jeune militant nationaliste Quentin Deranque.
"Sa présence dans l'enceinte de l'Assemblée nationale pourrait entraîner un trouble à l'ordre public", explique un communiqué de la présidence du Palais Bourbon. Mme Braun-Pivet "a donc décidé de suspendre, à titre conservatoire et sans préjudice des suites de l'enquête judiciaire, les droits d'accès de ce dernier".