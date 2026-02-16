Le procureur de Lyon Thierry Dran tiendra une conférence de presse lundi à 16h, et non 15h comme initialement prévu, pour faire le point sur l'enquête sur l'agression mortelle du jeune militant nationaliste Quentin Deranque, a indiqué lundi le parquet.

Dimanche, le parquet avait fait état de "plusieurs témoignages significatifs" recueillis par la police dans cette enquête ouverte pour "coups mortels aggravés et de violences aggravées, et qui "s’oriente à présent sur l’identification des auteurs directs des violences correctionnelles et criminelles".