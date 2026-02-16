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En directMort de Quentin : une enquête ouverte pour homicide volontaire et violence aggravée, pas d'interpellation à ce stade

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le procureur de Lyon, Thierry Dran, a précisé les premiers éléments de l'enquête concernant les circonstances de la mort de Quentin Deranque, tué sous les coups d'au moins six personnes, samedi 14 février, à Lyon. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire et violence aggravée. Suivez notre direct
Sur les réseaux
«Quentin était une personne discrète, très humble», confie un ami du jeune homme
Sur les réseaux
«Les meurtriers de Quentin méritent de passer leur vie derrière les barreaux», lance Sarah Knafo
Déclaration
Aucun antécédent judiciaire pour Quentin

Quentin Deranque de disposait d'«aucun antécédent judiciaire», a confirmé le procureur. 

Déclaration
«Trois jeunes hommes, dont Quentin, ont été frappés au sol»

La plupart des jeunes accompagnant Némésis se sont échappés, sauf trois dont la victime. «Trois jeunes hommes, dont Quentin, ont été jetés au sol puis frappés à de très nombreuses reprises», a précisé Thierry Dran. 

 

Déclaration
Quentin victime d'un «traumatisme cranien mortel»

Quentin Deranque a été victime d'un «traumatisme cranien majeur», mortel à brève échéance, selon le procureur

Déclaration
Une quinzaine de témoins entendus

«Une quinzaine de témoins ont été entendus et les caméras de vidéosurveillance sont étudiées», annonce le procureur

Déclaration
Une enquête ouverte pour homicide volontaire et violence aggravée

«Une enquête pour homicide volontaire et violence aggravée ouverte», aucune interpellation à ce stade, a précisé Thierry Dran

Déclaration
«Quentin a été frappé au sol par au moins six personnes»

«Quentin a été frappé au sol par au moins six personnes», selon le procureur 

Déclaration
Les membres du collectif Némésis ont été prises à partie, selon le procureur

«Les membres du collectif Némésis ont été prises à partie par une vingtaine d’individus masqués et cagoulés» Selon le procureur Thierry Dran. 

Alerte
La conférence de presse commence

Le procureur de Lyon, Thierry Dran, tient une conférence de presse concernant la mort de Quentin. 

En vidéo
Yaël Braun-Pivet a pris elle-même la décision de la suspension de l'assistant de Raphaël Arnault, en qualité de présidente de l'Assemblée nationale

La décision de la suspension des droits à l'Assemblée de l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault a été prise par la présidente Yaël Braun-Pivet. 

Alerte
Le procureur de Lyon Thierry Dran doit s'exprimer à 16h

Le procureur de Lyon Thierry Dran tiendra une conférence de presse lundi à 16h, et non 15h comme initialement prévu, pour faire le point sur l'enquête sur l'agression mortelle du jeune militant nationaliste Quentin Deranque, a indiqué lundi le parquet.

Dimanche, le parquet avait fait état de "plusieurs témoignages significatifs" recueillis par la police dans cette enquête ouverte pour "coups mortels aggravés et de violences aggravées, et qui "s’oriente à présent sur l’identification des auteurs directs des violences correctionnelles et criminelles".

L'accès à l'Assemblée suspendu pour l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé lundi suspendre "les droits d'accès" à l'Assemblée de l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, Jacques-Elie Favrot, dont le nom est "cité par plusieurs témoins" dans l'agression mortelle du jeune militant nationaliste Quentin Deranque.

"Sa présence dans l'enceinte de l'Assemblée nationale pourrait entraîner un trouble à l'ordre public", explique un communiqué de la présidence du Palais Bourbon. Mme Braun-Pivet "a donc décidé de suspendre, à titre conservatoire et sans préjudice des suites de l'enquête judiciaire, les droits d'accès de ce dernier". 

mort de QuentinDéputé

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