Neige-verglas : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé quatre départements en vigilance jaune neige-verglas, pour la journée de lundi 16 février.

La neige devrait élire domicile dans les Alpes françaises ce lundi 16 février. Météo-France a placé quatre départements de la chaîne montagneuse en vigilance jaune neige-verglas pour cette journée.

Les quatre départements concernés sont : les Hautes-Alpes, la Haute-Savoie, l’Isère et la Savoie.

Selon l’agence météorologique française, des cumuls de 50 à 70 cm de neige fraîche au-dessus de 1.500 mètres sont attendus dans la plupart des massifs de Haute-Savoie, de Savoie et de l’Isère. Météo-France alerte également sur les risques d’avalanches.