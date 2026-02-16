Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Neige-verglas : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé quatre départements en vigilance jaune neige-verglas, pour la journée de lundi 16 février.

La neige devrait élire domicile dans les Alpes françaises ce lundi 16 février. Météo-France a placé quatre départements de la chaîne montagneuse en vigilance jaune neige-verglas pour cette journée.

Les quatre départements concernés sont : les Hautes-Alpes, la Haute-Savoie, l’Isère et la Savoie.

Sur le même sujet Crues : la Gironde et le Lot-et-Garonne maintenus en vigilance rouge ce lundi Lire

Selon l’agence météorologique française, des cumuls de 50 à 70 cm de neige fraîche au-dessus de 1.500 mètres sont attendus dans la plupart des massifs de Haute-Savoie, de Savoie et de l’Isère. Météo-France alerte également sur les risques d’avalanches.

Météo-Francevigilance météoalerte jaune

À suivre aussi

Canicule : voici le tout premier département de l'année placé en vigilance jaune dès ce dimanche
Météo : fortes chaleurs, retour des orages... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?
Météo : quel temps fera-t-il pendant le week-end de la Pentecôte ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités