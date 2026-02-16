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Pluie-inondation : voici les 12 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La tempête Nils continue de faire des dégâts en France, et en particulier dans le Sud-Ouest. Météo-France a placé 12 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée du lundi 16 février. 

Le quart Sud-Ouest toujours en proie aux intempéries. Touchée par la tempête Nils depuis deux jours, une bonne partie de l'Hexagone subit de lourdes intempéries. En plus de la vigilance rouge aux crues toujours en vigueur dans deux départements, Météo-France a placé 12 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée du lundi 16 février. 

Les départements concernés sont : le Doubs, le Jura, l'Ain, la Savoie, l'Aude, le Tarn, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne, la Gironde, et les Landes. 

©Météo-France

L'institut météorologique prévoit un épisode pluvieux important dans ces départements. La vigilance jaune pourrait évoluer en vigilance orange à partir de 6h lundi matin pour certains d'entre eux. 

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Des cumuls de 30 à 50 mm sont attendus sur les Pyrénées, pouvant atteindre localement 70 à 100 mm. Il est vivement recommandé de s'éloigner des cours d'eau et de s'abriter en hauteur ou à l'étage lorsque c'est possible. 

vigilance météopluieTempête

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