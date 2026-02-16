Pluie-inondation : voici les 4 départements placés en vigilance orange ce lundi

Météo-France place quatre départements en vigilance orange au risque de pluie et d'inondation ce lundi 16 février.

La pluie sur une bonne partie de la France et plus encore sur le sud-ouest. Quatre départements commencent la semaine sous une alerte orange pluie-inondation, informe l'agence française de météorologie.

©Météo-France

Sont concernés : l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. En parallèle, la Gironde et le Lot-et-Garonne sont toujours en vigilance rouge pour les crues.

L'alerte commencera dès l'aube ce 16 février. Météo-France précise que «sur les Pyrénées des cumuls de l'ordre de 30 à 50 mm, pouvant atteindre localement 70 mm à 100 mm sur les hauteurs.»