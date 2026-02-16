Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Pluie-inondation : voici les 4 départements placés en vigilance orange ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France place quatre départements en vigilance orange au risque de pluie et d'inondation ce lundi 16 février. 

La pluie sur une bonne partie de la France et plus encore sur le sud-ouest. Quatre départements commencent la semaine sous une alerte orange pluie-inondation, informe l'agence française de météorologie.

©Météo-France

Sont concernés : l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. En parallèle, la Gironde et le Lot-et-Garonne sont toujours en vigilance rouge pour les crues. 

Sur le même sujet Crues : la Gironde et le Lot-et-Garonne maintenus en vigilance rouge ce lundi Lire

L'alerte commencera dès l'aube ce 16 février. Météo-France précise que «sur les Pyrénées des cumuls de l'ordre de 30 à 50 mm, pouvant atteindre localement 70 mm à 100 mm sur les hauteurs.» 

alerte orangeMétéo-Francepluievigilance météo

À suivre aussi

Crues : voici le seul département placé en vigilance orange ce dimanche
Crues : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce samedi
Crues : voici les 4 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités