Yohan Perani : l'influenceur se fait injecter du silicone dans les lèvres à Dubaï puis veut l'enlever en France pour «2.300 euros» aux frais de la Sécu

Après plus de treize injections aux lèvres, l'influenceur Yohan Perani raconte avoir reçu du silicone interdit à Dubaï et souhaite le retirer via une lourde chirurgie en France, remboursée par la Sécurité sociale. De quoi provoquer une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Une opération pour retirer du silicone, injecté dans les lèvres après plus de treize interventions esthétiques, doit-elle être assimilée à de la chirurgie réparatrice ? C’est la question qui se pose après les déclarations de l’influenceur Yohan Perani, interrogé par Sam Zirah, qui a confirmé la prise en charge intégrale de sa future opération par la Sécurité sociale. De quoi provoquer l’ire des internautes sur les réseaux sociaux.

Alors qu’il souhaite modifier son apparence physique, l’influenceur aux 16.000 abonnés sur Instragram décide de multiplier les interventions de médecine esthétique en réalisant plusieurs injections de produits pour sculpter la forme de ses lèvres. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Yohan Perani explique ainsi être tombé dans «un cercle vicieux» en s’injectant jusqu’à treize fois de l’acide hyaluronique. «Un millilitre, puis un autre deux semaines après… tu continues, tu t’arrêtes plus», raconte-t-il.

Opération chirurgicale obligatoire

Mécontent du résultat, l’influenceur cherche une solution plus durable. C’est alors qu’il affirme avoir évoqué son souhait lors d’une consultation à Dubaï, et avoir reçu du silicone - un produit interdit à cet usage en France - sans en être informé. De retour dans l'Hexagone, et une nouvelle fois peu convaincu par la forme de ses lèvres, Yohan Perani tente de dissoudre le produit avec de l’hyaluronidase, en vain. C'est finalement une imagerie médicale qui révèle la présence de silicone.

Le seul recours proposé : une chirurgie pour tout retirer. «Je vais le retirer, du coup ils m'opèrent à l'intérieur de la lèvre, supérieure, inférieure, ils vont me retirer le silicone, sauf qu'ils te font une cicatrice», raconte l’influenceur, qui prévoit de disparaître des réseaux «pendant un mois» et confie «se détester sans ses lèvres». Interrogé sur le prix de l’opération, Yohan Perami évoque une «anesthésie locale» et répond «2.300 euros», tout en assurant qu’elle sera intégralement remboursée.

Remboursement intégral

«C’est pris en charge par la Sécurité sociale. Moi, je prends ce qu’on me donne», insiste Yohan Perani. En France, les injections esthétiques de confort ne sont pas couvertes. En revanche, une intervention peut être remboursée si elle est qualifiée de chirurgie réparatrice, notamment en cas de complication médicale avérée. Le retrait d’un produit interdit, susceptible d’entraîner des risques pour la santé, peut entrer dans ce cadre après une validation par le corps médical.

De quoi provoquer une polémique sur les réseaux sociaux, où les internautes ont qualifié ce geste de «scandale» ou encore d’«escroquerie» tandis que d’autres ont relancé le débat sur les dérives de la médecine esthétique, notamment à l’étranger, et sur les critères de prise en charge par l’Assurance maladie.