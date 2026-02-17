«1,4 milliard d'euros de dépenses par an» : l'État lance une grande mission sur les déplacements professionnels des fonctionnaires

L'Inspection générale des finances s'est vu confier une mission portant sur les achats de l'État en lien avec les déplacements professionnels des agents publics, qui représentent quelque 1,4 milliard d'euros de dépenses par an, a indiqué lundi le ministère de la Fonction publique.

Les résultats de ce premier conseil national de la commande publique sont attendus au printemps. Dans un communiqué relayé ce lundi, le ministère de la Fonction publique a fait état des achats de l'État en lien avec les déplacements professionnels des agents publics, soit près de 1,4 milliard d'euros de dépenses par an.

David Amiel, ministre délégué chargé de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, a présidé lundi le premier Conseil national de la commande publique (CNCP), présenté comme «une nouvelle étape de la reprise en main de la politique nationale de la commande publique», selon un communiqué du ministère.

233 milliards d’euros de marchés d’achats publics par an

«Les achats publics représentent plus de 233 milliards d’euros de marchés par an. Les achats de l'État liés aux déplacements professionnels feront l'objet d'une mission d'inspection dédiée pour identifier des pistes d'économies et simplifier le système», a précisé ce dernier.

Cette mission a pour but d'«identifier des dysfonctionnements, de dégager des pistes d'économies notamment via un contrôle renforcé des prestataires, et de proposer des simplifications de procédures pour les agents afin de faciliter» leurs déplacements, selon le ministère. De premiers résultats sont attendus au printemps.

Le CNCP a succédé à l'Observatoire économique de la commande publique (OECP). Le CNCP est «plus représentatif» et associe l'ensemble des acteurs, tels que les acheteurs de l'État, locaux, de la Sécurité sociale, les centrales d'achats publiques, les fournisseurs… Le CNCP a pour priorités «l'amélioration du pilotage de la commande publique», «la simplification des procédures grâce au numérique» et «le renforcement de la souveraineté des achats».