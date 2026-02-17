Arnaque aux faux collégiens : ils se font passer pour des élèves et réclament de l’argent pour des voyages scolaires

Une nouvelle forme de fraude a été décelée dans la ville de Saint-Lô (Manche). Cette dernière consiste à se faire passer pour des collégiens et à réclamer de l'argent pour financer un prétendu voyage scolaire. La municipalité appelle à la vigilance.

C'est une arnaque inédite. La Ville de Saint-Lô (Manche) a mis en garde les habitants sur ses réseaux sociaux, à la suite d'une escroquerie orchestrée par deux jeunes personnes.

Leur mode opératoire est simple : ils prétendent être des collégiens de l'établissement Louis-Pasteur, et réclament de l'argent en vendant des produits pour financer des voyages scolaires. Or, le collège en question n'organise ni vente, ni voyage.

«Deux jeunes individus se présentent comme élèves du collège Louis-Pasteur de Saint-Lô. Ces jeunes ne sont pas élèves de l’établissement, et sollicitent les habitants en prétendant vendre des produits pour financer des voyages scolaires», prévient la municipalité sur Facebook.

Usurpation d'identité

De plus, la Ville précise que ces jeunes usent de fausses identités, utilisant des noms du personnel de l'établissement, afin de crédibiliser leur démarche. «Il s’agit d’une usurpation d’identité, susceptible de porter atteinte à la réputation de l’établissement», écrit la municipalité.

Cette dernière invite à la prudence, et à contacter l'établissement, «en cas de doute ou de sollicitation».