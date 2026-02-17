Châteauroux : l'homme de 78 ans armé et retranché chez lui a été interpellé par le RAID

Retranché chez lui depuis ce mardi matin, un homme de 78 ans qui avait ouvert le feu sur les forces de l'ordre a été interpellé par le RAID à Châteauroux (Indre), a appris CNEWS de source policière.

Le forcené était lourdement armé. L'homme retranché dans un immeuble de Châteauroux (Indre) après un échange des coups de feu avec la police ce mardi 17 février a été interpellé par le RAID.

Le RAID qui a donné l'assaut afin de déloger l'homme de 78 ans a essuyé des tirs mais est parvenu à interpeller l'individu qui a été blessé dans l'assaut, a indiqué une source policière à CNEWS.

Pour le moment, on ne sait pas encore si la blessure fait suite à une riposte du RAIS ou si le suspect a retourné son arme contre lui. L'homme, Pierre P., a été pris en charge par les secours et conduit à l'hôpital, sans que des informations sur son pronostic vital n'aient été partagées.

L'homme avait ouvert le feu sur la police alors que cette dernière tentait de l'interpeler dans la matinée à la suite de dégradation. Armée d'un fusil et de grenade, l'homme s'était retranché chez lui.

Selon une source policière, il aurait lancé trois engins explosifs par la fenêtre dont un a explosé.