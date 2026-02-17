Crues : voici les 11 départements placés en vigilance orange ce mardi

Météo-France a placé 11 départements en vigilance orange crues pour la journée du mardi 17 février. La pluie persiste, sur des cours d'eau déjà débordés.

Traversée d'ouest en est par une succession de perturbations, la France est gorgée d'eau. Ces conditions sont propices à la formation de crues et Météo-France a ainsi placé 11 départements en vigilance orange.

© Météo-France

Sont concernés la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, l'Ille-et-Villaine, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, la Sarthe, le Tarn-et-Garonne et la Vendée. A noter que l'alerte est encore plus sérieuse, de niveau rouge, en Gironde, Lot-et-Garonne et Maine-et-Loire.

Météo-France fait globalement état d'un «épisode de crues important, durable et généralisé à une grande partie du territoire national».

Le niveau des cours d'eau était déjà très élevé en raison des pluies soutenues observées ces dernières semaines et la nouvelle perturbation qui a arrosé une large partie du territoire dimanche n'a rien arrangé.

A l'heure actuelle, «les crues formées ces derniers jours se propagent vers l'aval des tronçons», selon Météo-France. «Pour les cours d'eau en vigilance orange ou rouge, des débordements importants à majeurs sont en cours ou attendus au moins dans les prochaines 24h».