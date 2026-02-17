Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Crues : voici les 62 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que les perturbations se succèdent, Météo-France a placé 62 départements en vigilance jaune crues pour la journée de ce mardi 17 février.

Des cours d'eau sous haute surveillance sur une large partie de la France. La multiplication des perturbations, ces dernières semaines, a provoqué une hausse du niveau de l'eau sur de nombreux affluents. 

En ce sens, 62 départements ont été placés en vigilance jaune crues par Météo-France pour la journée de ce mardi 17 février.

© Météo-France

Sont concernés par cette alerte : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, l’Ardèche, les Ardennes, l’Ariège, l'Aude, l’Aube, l’Aveyron, le Calvados, le Cantal, le Cher, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, la Creuse, le Doubs, la Drôme, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers et l’Hérault. 

Mais également : l’Indre, l’Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, le Lot, la Lozère, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, l’Oise, l’Orne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Bas-Rhin. 

Enfin, sont touchés : le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, le Tarn, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne ainsi que le Val-d’Oise.

Sur le même sujet Crues : le Maine-et-Loire, la Gironde et le Lot-et-Garonne placés en vigilance rouge ce mardi Lire

Les prévisionnistes appellent à la plus grande des prudences pour les départements concernés par ces fortes crues. 

vigilance météocrueFrance

À suivre aussi

Orages : voici les 28 départements placés en vigilance jaune ce lundi
Orages : voici les 46 départements placés en vigilance jaune ce dimanche
Orages : voici les 66 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités