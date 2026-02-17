«Il était calme, intelligent et souriant» : l'émotion des habitants de Saint-Cyr-sur-le-Rhône après la mort de Quentin

À Saint-Cyr-sur-le-Rhône, l'annonce de la mort de Quentin (23 ans), violemment agressé en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon, a surpris de nombreux habitants.

Stupeur pour les habitants de Saint-Cyr-sur-le-Rhône. Issu d'une famille discrète de cette commune de moins de 2.000 habitants, la mort de Quentin, lynché par des militants d'ultragauche, a suscité une vive émotion.

Le jeune homme, âgé de 23 ans, y a passé son enfance et son adolescence. Le jeune militant nationaliste était notamment scolarisé à l'institution Robin, un établissement privé catholique voisin et était décrit comme un élève sérieux.

«Un garçon calme, intelligent, à l'écoute»

Pourtant, entre 2017 et 2022, Quentin ne brillait pas que par son sérieux en classe. Il était aussi particulièrement en vue dans le domaine sportif, lui qui était licencié au club de tennis de la ville.

«Je suis bien entendu très triste pour sa famille qui venait régulièrement ici, ainsi que pour sa soeur, impliquée dans la vie du club, comme lui», a ainsi déclaré son entraîneur de tennis.

Chaque semaine, il s'entrainait en effet sur les courts de Saint-Cyr-sur-le-Rhône. «C'était un garçon calme, intelligent, à l'écoute de ses professeurs, intégré dans la vie du club, dans les animations et ses compétitions. Il était toujours souriant», a ajouté son coach.

Dans ce village paisible, les souvenirs font état d'un jeune poli, investi et apprécié, loin des affrontements et de la violence qui l'a emporté.