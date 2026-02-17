«Jean-Luc Mélenchon cherchera à prendre le pouvoir par tous les moyens», alerte Charles Rodwell

Invité ce mardi sur CNEWS, le député EPR des Yvelines Charles Rodwell a dénoncé la posture de Jean-Luc Mélenchon quant à la violence et à la non-dénonciation de faits tels que la mort de Quentin, celle de membres de son parti aux attaques du 7-Octobre ou encore les attaques envers Olivier Dussopt en 2023. «Jean-Luc Mélenchon cherchera à prendre le pouvoir par tous les moyens», a-t-il alerté.