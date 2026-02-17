Neige-verglas : voici les 19 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 19 départements de la moitié nord de la France en vigilance jaune pour «neige-verglas» pour la journée du mercredi 18 février.

Le nord de la France pourrait se vêtir d’un manteau blanc. Durant la journée du mercredi 18 février, des chutes de neige sont attendues dans plusieurs endroits du nord de l’Hexagone. Ainsi, 19 départements ont été placés en vigilance jaune pour un risque de «neige-verglas» par Météo-France.

© Météo-France

Cette alerte concerne l’Aisne, les Ardennes, l’Eure, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, les Vosges, le Territoire de Belfort et le Val-d’Oise.

Ce risque de chutes de neige est en réalité le résultat d’une perturbation qui doit traverser dès ce mardi soir une large moitié nord de la France. «Au contact d’une masse d’air relativement plus froide qui résistera sur le Benelux et l’Allemagne, elle occasionnera des chutes de neige matinales entre la Seine-Maritime, la Picardie et la Lorraine, jusqu’aux Vosges le matin» du mercredi 18 février.

«Quelques centimètres de neige pourront blanchir les sols temporairement, localement 5 cm sur les hauteurs, avant une fonte l’après-midi en raison du redoux», a expliqué Météo-France.

Cette perturbation devrait, ensuite, laisser place à la dépression Pedro caractérisée, elle, par des pluies soutenues et localement orageuses. La situation agitée devrait durer jusqu’à vendredi.