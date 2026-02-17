Neige : voici les 10 départements où des flocons sont attendus ce mercredi

La baisse des températures récente combinée à certaines intempéries pourrait amener une nouvelle vague de neige, ce mercredi 18 février. Voici les 10 départements où des flocons sont attendus.

Un nouvel épisode neigeux ? Après plusieurs périodes marquées par la chute de neige, certains départements du nord de la France pourraient une nouvelle fois voir leur paysage blanchir, ce mercredi 18 février.

En effet, Météo-France anticipe «une perturbation circulant sur une large vaste bande centrale du pays», à partir de ce mardi 17 février et qui pourrait amener «un épisode de neige à basse altitude sur les hauteurs de l'Ile-de-France et de la Haute-Normandie», dès la nuit du mardi au mercredi.

© Météo-France

Ainsi, les départements concernés par la possible apparition de flocons sont : l'Eure, la Seine-Maritime, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, les Yvelines, l'Essone et la Seine-et-Marne.

l'île-de-france concernée

Si «la probabilité de vigilance orange est faible» à ce stade, comme l'anticipent les spécialistes de l'institut national de météorologie, plusieurs villes pourraient réunir les conditions de formation neigeuse au cours de la nuit de mardi à mercredi : la Ville d'Étrépagny, en Normandie et la ville de Creil, située au nord du Val d'Oise et au sud des Hauts-de-France.

Dans le reste des communes, les températures devraient rester trop élevées pour que des flocons ne se forment. Dans la nuit de mardi à mercredi, il fera ainsi 7 °C à Alençon, 5 °C à Caen, 4 °C au Havre et des températures comprises entre 4 °C et 5 °C en région parisienne. Mercredi après-midi, le thermomètre montera jusqu'à 7 °C environ sur la capitale et jusqu'à 11 °C en Normandie.

Jeudi 19 février, le phénomène pourrait se déplacer à l'est du pays.