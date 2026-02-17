Orages : voici les 20 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Pour la journée du mercredi 18 février, Météo-France a placé, en vigilance jaune, 20 départements de la moitié ouest du pays pour des risques d’orages.

Nils, Oriana... et maintenant Pedro. Dans son bulletin de 16h de ce mardi 17 février, l’institut national de météorologie Météo-France a placé en vigilance jaune 20 départements de l’ouest du pays pour des risques d’orages, et ce pour la journée du mercredi 18 février.

Sont concernés par cette alerte : la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, le Finistère, le Gers, la Gironde, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Morbihan, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Deux-Sèvres, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.

©Météo-France

Selon les prévisionnistes de Météo-France, des pluies soutenues sont attendues à l'ouest de la France en raison de la dépression Pedro et celles-ci pourraient être «localement orageuses». Pour la journée, les cumuls s’annoncent remarquables «de la Bretagne au Bassin parisien, avec souvent 15 à 30 mm, voire 40 à 50 mm localement sur la pointe bretonne, dans un contexte de sols saturés», a écrit Météo-France.

«Jeudi, la dépression Pedro apportera un arrosage copieux cette fois-ci dans le Sud-Ouest, avec parfois 30 à 50 mm, notamment sur l’ouest du Massif central et sur les Alpes. Le vent soufflera fort de l’Aquitaine à l’Occitanie, avec de violentes rafales de tramontane sur le Roussillon, jusqu’à 120 km/h. Le vent d’ouest soufflera également et de nouveau très fort du littoral varois à la Corse. Sur la façade Atlantique jeudi matin, dans un contexte de forts coefficients de marée, le passage de la perturbation devrait être accompagné de fortes vagues», précise encore Météo-France.