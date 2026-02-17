Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé un seul départements en vigilance jaune pour un risque de «pluie-inondation» pour ce mardi 17 février.

Un début de semaine sous le signe de la pluie dans le sud-ouest de la France. Météo-France a seulement placé le Finistère en vigilance jaune pour un risque de «pluie-inondation» concernant la journée de ce mardi 17 février.

© Météo-France

La vigilance jaune sera mise en place dès 18h ce mardi et devrait prendre fin également à 18h ce mercredi. Par ailleurs, 61 départements ont été soumis à une vigilance jaune crues pour la journée de mardi, et 11 en vigilance orange.

«Le ciel reste gris sur le Sud-Ouest et apporte par moments quelques pluies, plus marquées le matin par blocage sur les Pyrénées (...) En fin d'après-midi, de nouvelles pluies arrivent sur la Bretagne, elles s'étendent à un large quart nord-ouest en cours de nuit», a anticipé l'organisme météorologique de référence.