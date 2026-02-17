Téléphone au volant : ce département durcit les sanctions face à ce fléau

La préfecture d'un département du nord de la France a décidé de frapper fort dans sa lutte contre l'usage du téléphone au volant. Les conducteurs seront sanctionnés d'un retrait de permis de deux mois.

Le Pas-de-Calais hausse le ton face à la montée de l'usage du téléphone portable au volant. En effet, la préfecture du département a pris un arrêté pour sanctionner encore plus durement les automobilistes. Ces derniers verront leur permis de conduire retiré pendant deux mois en cas d'infraction lors d'un contrôle des forces de l'ordre.

«La consigne est très simple : le téléphone sonne, si vous conduisez, vous vous arrêtez. Vu que les usagers ne le font pas, le préfet a décidé de renforcer les sanctions», a annoncé, vendredi 13 février, le directeur de cabinet du préfet du Pas-de-Calais Christian Védélago.

OBJECTIF : CHANGER LES MENTALITÉS

Avec cette mesure, le préfet François-Xavier Launch entend changer les mentalités et affiche sa détermination «à lutter contre les comportements dangereux et appelle les usagers de la route à faire preuve de responsabilité pour préserver leur vie et celle des autres». Il justifie son arrêté en rappelant que 57 personnes ont perdu la vie sur les routes du Pas-de-Calais en 2025.

A l'échelle nationale, l'usage du téléphone portable au volant est actuellement sanctionné par une amende de 135 euros et un retrait de trois points du permis de conduire. Désormais, la même amende est assortie d'un retrait de permis de deux mois dans le département nordiste.

Déjà mis en application dans les Landes depuis octobre 2025, puis en Charente-Maritime depuis ce mois-ci, cet arrêté pourrait bien donner des idées au gouvernement de l'appliquer à l'échelle nationale si les chiffres de la sécurité routière dans ces départements pilotes venaient à chuter de manière significative dans les mois qui viennent.