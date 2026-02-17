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Vents violents : voici les 37 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 37 départements en vigilance jaune pour «vents violents» pour la journée du mercredi 18 février. 

Le front ouest de l'Hexagone ne sera pas épargné par les rafales mercredi 18 février. Des bourrasques qui viendront souffler jusque dans les terres. 37 départements sont visés par une alerte jaune pour «vents violents» pour la journée. 

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : l'Ain, l'Allier, l'Ariège, l'Aveyron, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, les Landes, la Loire et la Haute-Loire. 

Ainsi que la Loire-Atlantique, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Maine-et-Loire, le Morbihan, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne. 

«Un front pluvieux rentre sur la façade atlantique donnant des pluies soutenues et du vent de sud sud-ouest de fortes rafales de vent allant jusqu'à 110 km/h», note Météo France

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A noter que, dans le même temps, le Maine-et-Loire, la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Charente-Maritime sont placés en vigilance rouge pour des risques de crues pour la journée. 

 

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