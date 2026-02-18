1,2 million de comptes bancaires consultés illégalement : ce que l'on sait de cette vaste fraude qui mobilise le ministère de l'Économie

Le ministère de l’Économie a annoncé ce mercredi qu’un «acteur malveillant» est parvenu à consulter illégalement 1,2 million de comptes bancaires. Les usagers seront avertis dans les prochains jours.

C’est une fraude à grande échelle dont sont victimes les établissements bancaires, et avec eux, des milliers de détenteurs de comptes. Dans un communiqué de presse, le ministère de l'Economie a expliqué que le FICOBA, Fichier national des comptes bancaires, a été consulté illégalement par un individu. «Un acteur malveillant, qui a usurpé les identifiants d’un fonctionnaire disposant d’accès dans le cadre de l’échange d’information entre ministères, a pu consulter une partie de ce fichier qui recense l'ensemble des comptes bancaires ouverts dans les établissements bancaires français et contient des données à caractère personnel», a précisé Bercy, indiquant avoir porté plainte.

Au total, 1,2 million de comptes bancaires ont ainsi été consultés frauduleusement. Ce, depuis fin janvier 2026.

Dans le détail, cet «acteur malveillant» a eu accès aux coordonnées bancaires (RIB / IBAN) des titulaires de comptes visés, leur identité, leur adresse et, «dans certains cas, l'identifiant fiscal».

La fuite de données a été détectée par des investigations menées par la Direction générale des finances publiques. «Dès la détection de cet incident, des mesures immédiates de restriction d'accès ont été mises en œuvre afin de stopper l’attaque, de limiter l’ampleur des données consultées et extraites de cette base, et de prévenir toute nouvelle consultation illégitime.», a souligné le ministère.

Les usagers concernés seront contactés

Les détenteurs des 1,2 million de comptes consultés seront avertis par leur banque dans les prochains jours.

«Des travaux sont en cours pour rétablir le service dans les meilleures conditions de protection. Les usagers concernés recevront dans les prochains jours une information individuelle les alertant qu’un accès à leurs données a pu être constaté. Les équipes informatiques de la DGFiP sont pleinement mobilisées, en lien avec les services du ministère des finances et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, afin de traiter cet incident et de renforcer la sécurité du système d’information», a poursuivi le ministère.

Pour rappel, ne répondez jamais à un mail ou un SMS vous demandant des données bancaires. Au moindre doute, gardez des preuves et alertez les autorités.