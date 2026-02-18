Anne-Claire Legendre : pour faire taire ses détracteurs, la nouvelle présidente de l'IMA se présente en arabe dans une vidéo virale

Nommée à la tête de l'Institut du Monde arabe afin de succéder à Jack Lang, Anne-Claire Legendre est devenue virale sur les réseaux sociaux ce mercredi grâce à une vidéo d'elle en train de se présenter en arabe.

De quoi faire taire les détracteurs ? Depuis sa nomination à la tête de l'Institut du monde arabe, Anne-Claire Legendre fait face à des critiques, notamment en provenance de personnes s'interrogeant sur sa légitimité à ce poste.

Pour répondre, une vidéo de nouvelle présidente de l'IMA parlant en arabe a été publiée sur le compte X @FranceDiplomatie : «Saviez-vous qu'Anne-Claire Legendre parlait arabe ? Mais saviez-vous que son niveau avait été certifié par l'institut monde arabe ?», est-il expliqué dans le tweet. La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Saviez-vous qu' @AClaireLegendre parlait arabe ?



Mais saviez-vous que son niveau avait été certifié par l'institut monde arabe ?



L'@imarabe est une institution unique au monde, la diplomate Anne-Claire Legendre devient la première femme à le présider. En 2021, elle revenait sur… pic.twitter.com/XzaYtdMRTr — France Diplomatie 🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) February 18, 2026

une diplomate spécialiste du maghreb

«L'IMA est une institution unique au monde, la diplomate Anne-Claire Legendre devient la première femme à le présider. En 2021, elle revenait sur son apprentissage de l'arabe, sa certification à l'IMA et la centralité de la langue dans la diplomatie française», a ajouté France Diplomatie.

Originaire de Bretagne, cette diplomate de carrière âgée de 46 ans qui parle l'arabe est une spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, elle occupait le poste de conseillère Afrique du nord et Moyen-Orient à la cellule diplomatique de l'Élysée. Un monde qu'elle connaît bien puisqu'elle avait auparavant été porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

Créé en 1980, l’Institut du monde arabe a été conçu afin d’établir «des liens forts et durables entre les cultures et ainsi cultiver un véritable dialogue entre le monde arabe, la France et l’Europe».