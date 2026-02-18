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Anne-Claire Legendre : pour faire taire ses détracteurs, la nouvelle présidente de l'IMA se présente en arabe dans une vidéo virale

Originaire de Bretagne, cette diplomate de carrière âgée de 46 ans est une spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. [Joel Saget / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Nommée à la tête de l'Institut du Monde arabe afin de succéder à Jack Lang, Anne-Claire Legendre est devenue virale sur les réseaux sociaux ce mercredi grâce à une vidéo d'elle en train de se présenter en arabe.

De quoi faire taire les détracteurs ? Depuis sa nomination à la tête de l'Institut du monde arabe, Anne-Claire Legendre fait face à des critiques, notamment en provenance de personnes s'interrogeant sur sa légitimité à ce poste. 

Pour répondre, une vidéo de nouvelle présidente de l'IMA parlant en arabe a été publiée sur le compte X @FranceDiplomatie : «Saviez-vous qu'Anne-Claire Legendre parlait arabe ? Mais saviez-vous que son niveau avait été certifié par l'institut monde arabe ?», est-il expliqué dans le tweet. La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

une diplomate spécialiste du maghreb

«L'IMA est une institution unique au monde, la diplomate Anne-Claire Legendre devient la première femme à le présider. En 2021, elle revenait sur son apprentissage de l'arabe, sa certification à l'IMA et la centralité de la langue dans la diplomatie française», a ajouté France Diplomatie.

Originaire de Bretagne, cette diplomate de carrière âgée de 46 ans qui parle l'arabe est une spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, elle occupait le poste de conseillère Afrique du nord et Moyen-Orient à la cellule diplomatique de l'Élysée. Un monde qu'elle connaît bien puisqu'elle avait auparavant été porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

Sur le même sujet Démission de Jack Lang : qui est Anne-Claire Legendre, la nouvelle présidente de l'Institut du monde arabe ? Lire

Créé en 1980, l’Institut du monde arabe a été conçu afin d’établir «des liens forts et durables entre les cultures et ainsi cultiver un véritable dialogue entre le monde arabe, la France et l’Europe».

Jack LangArabeInstitut du Monde arabe

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