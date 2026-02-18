Crues : après un record de 35 jours consécutifs de pluie, jusqu’à quand les précipitations vont-elles durer en France ?

Après trente-cinq jours de pluie et trente-trois jours de crues dans l’Hexagone, le record de précipitations consécutives depuis 1959 a été battu, a annoncé ce mercredi le service Vigicrue. Les nouvelles intempéries à venir pourraient renforcer ce phénomène climatique hors normes.

Il n'avait jamais plu aussi longtemps en France : avec 35 jours de pluie consécutifs, le pays enregistre sa plus longue série de précipitations depuis 1959, battant le record de 2023, a annoncé ce mercredi Météo-France. Selon l'agence nationale de météorologie, la série comprend la période du 14 janvier au 17 février, l'accumulation de précipitations entraînant d'importantes crues sur le territoire. Une série qui pourrait d'ailleurs encore s'allonger alors que de nouvelles intempéries sont déjà annoncées.

Les nouvelles pluies attendues jeudi avec la tempête Pedro vont en effet «réalimenter les crues actuelles» ou «les maintenir», a prévenu Lucie Chadourne-Facon, la directrice de Vigicrues, alors que quatre départements se trouvent en vigilance rouge. «A partir de vendredi, on a un temps plus sec qui devrait se mettre en place sur ces régions» mais «l’arrêt des pluies ne signifie pas l'arrêt des crues» et «le retour à la normale se fera ensuite de manière très progressive», a-t-elle ajouté.

un pic à 175 cours d'eau concernés

Le début du mois de février a été particulièrement humide : les seize premiers jours du mois sont aussi les plus pluvieux observés en France depuis 1959. D'après le bilan climatique de janvier 2026 publié par Météo-France, beaucoup de départements ont eu un taux de pluie plus élevé que la norme : en Bretagne, il a plu deux jours sur trois en janvier, soit «deux fois la normale mensuelle». «Sur le Roussillon et la Corse, il a plu un jour sur deux et il est tombé entre trois et quatre fois la normale mensuelle», précise le site de référence.

La France se trouve dans «une situation exceptionnelle», a expliqué la directrice de Vigicrues, en raison du grand nombre de départements en vigilance à ce risque et de la persistance du phénomène sur la durée. L’Hexagone a même connu un pic avec 88 départements en vigilance simultanément pour 175 cours d’eau concernés. «On a dépassé tous nos records» depuis que Vigicrues a été créé en 2006, avec «un taux d'humidité des sols jamais vu», a ajouté Lucie Chadourne-Facon, disant ne pas s'attendre à un «retour à la normale pour les prochains jours».

Une amélioration à venir ?

Justement, se pose désormais la question de la durée de ce phénomène climatique hors normes. Selon Météo-France, il faudra attendre a minima ce week-end pour voir une amélioration. Les prévisionnistes annoncent le retour de conditions anticycloniques pour la fin de semaine sur l’Hexagone. Le courant-jet devrait circuler plus au nord de l’Europe, permettant aux hautes pressions (anticyclone des Açores) de s’étendre à nouveau vers l’ouest du continent, et donc vers la France. Cela devrait assurer le retour d’un temps plus sec durant au moins quatre jours.

Après cette date, la situation reste incertaine. Le courant océanique pourrait reprendre de la vigueur dès mercredi 25 février et ce jusqu’à la fin du mois. Plusieurs scénarios envisagent toutefois une tendance anticyclonique avec la possibilité d'une accalmie prolongée sur la France au mois de mars, et donc un temps durablement sec. Si la majorité des modèles convergent vers cette prévision, il est essentiel de suivre l’évolution des prévisions dans les prochains jours, car les tendances peuvent changer à une échéance aussi lointaine.