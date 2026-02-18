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En directCrues : la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire maintenus en vigilance rouge jeudi

Le Maine-et-Loire est placé en vigilance rouge pour des crues. [Stephane Mahe / REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le niveau des eaux est toujours élevé dans plusieurs départements ce mercredi, après des pluies diluviennes, tombées par endroits sur ces derniers jours. Suivez notre direct.
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La vigilance rouge maintenue demain dans 4 départements

Selon le dernier bulletin de Météo France, la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire sont maintenus en vigilance rouge crues pour la journée de jeudi 19 février. 

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Les nouvelles pluies vont «réalimenter les crues actuelles» ou «les maintenir», prévient Vigicrues. 

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Un homme recherché dans le Maine-et-Loire

Un homme est porté disparu depuis mardi soir après que son canoë a chaviré à Chalonnes-sur-Loire, a annoncé le préfet du Maine-et-Loire, François Pesneau, mercredi matin sur BFMTV, laissant entendre qu'il y avait peu d'espoir de le retrouver vivant.

Trois hommes traversaient la Loire à Chalonnes-sur-Loire. Leur canoë "s'est retourné, deux personnes ont pu être repêchées, une troisième est toujours recherchée", a expliqué le préfet. "On met les moyens avec objectivement assez peu de chances de retrouver cette personne", a-t-il expliqué, évoquant la force des courants et la largeur du fleuve.

Cruescanoëpluie

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