Intempéries en #Gironde | Le préfet Étienne GUYOT prend un arrêté interdisant au grand public l'accès aux massifs forestiers de l'ensemble du département.
➕️ d'infos sur : https://t.co/Rewjx2lWXqpic.twitter.com/DtfnyUAPxl
— Préfet Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) February 18, 2026
Selon le dernier bulletin de Météo France, la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire sont maintenus en vigilance rouge crues pour la journée de jeudi 19 février.
Les nouvelles pluies vont «réalimenter les crues actuelles» ou «les maintenir», prévient Vigicrues.
Intempéries en #Gironde | Plusieurs vigilances météorologiques sont en cours dans le département :
▪️💧Vigilance crue :
🔴 Tronçon confluence Garonne-Dordogne ROUGE
🔴 Tronçon Garonne girondine ROUGE
🟠 Tronçon Estuaire Gironde ORANGE
🟡 Tronçon Isle aval JAUNE
🟡 Tronçon Dronne… pic.twitter.com/F3Dk981d7M
— Préfet Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) February 18, 2026
#Agriculture 🌾| Reconnaissance du caractère de calamités agricoles pour les pertes de fonds sur sols suite à l’excès d’eau et l’épisode orageux survenus en mars et avril 2025.
▪️Communes concernées : Fronsac, Libourne, Pomerol, Saint-Emilion, Saint-Michel-de-Fronsac et… pic.twitter.com/EHDJQ2cPH8
— Préfet Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) February 18, 2026
Des débordements majeurs sur Garonne et Dordogne sont attendus par @Vigicrues à Bordeaux et Libourne lors de la pleine mer de demain jeudi matin compte tenu de la surcote, des coefficients de marée et des crues en cours.
La Garonne pourrait approcher 7 m, la côte de décembre… pic.twitter.com/PkY9OTm5eh
— Keraunos (@KeraunosObs) February 18, 2026
Intempéries en #Gironde | Point de situation à 9h30 et passage en vigilance ROUGE sur le tronçon confluence Garonne-Dordogne
✅Restez vigilants et tenez vous informés.
En savoir plus sur https://t.co/BViVXB0xjwpic.twitter.com/ekM6SF1dIK
— Préfet Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) February 18, 2026
Un homme est porté disparu depuis mardi soir après que son canoë a chaviré à Chalonnes-sur-Loire, a annoncé le préfet du Maine-et-Loire, François Pesneau, mercredi matin sur BFMTV, laissant entendre qu'il y avait peu d'espoir de le retrouver vivant.
Trois hommes traversaient la Loire à Chalonnes-sur-Loire. Leur canoë "s'est retourné, deux personnes ont pu être repêchées, une troisième est toujours recherchée", a expliqué le préfet. "On met les moyens avec objectivement assez peu de chances de retrouver cette personne", a-t-il expliqué, évoquant la force des courants et la largeur du fleuve.