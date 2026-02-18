Un homme est porté disparu depuis mardi soir après que son canoë a chaviré à Chalonnes-sur-Loire, a annoncé le préfet du Maine-et-Loire, François Pesneau, mercredi matin sur BFMTV, laissant entendre qu'il y avait peu d'espoir de le retrouver vivant.

Trois hommes traversaient la Loire à Chalonnes-sur-Loire. Leur canoë "s'est retourné, deux personnes ont pu être repêchées, une troisième est toujours recherchée", a expliqué le préfet. "On met les moyens avec objectivement assez peu de chances de retrouver cette personne", a-t-il expliqué, évoquant la force des courants et la largeur du fleuve.