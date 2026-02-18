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Crues : voici les 14 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin émis ce jour à 6h, Météo-France a placé 14 départements en vigilance orange pour des risques de crues concernant la journée de jeudi 19 février. 

Une semaine placée sous le signe des crues. Alors que quatre départements sont toujours en vigilance rouge pour des risques de crues, Météo-France a également placé 14 départements en vigilance orange pour le même motif. 

Sont concernés : la Charente, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, l’Ille-et-Vilaine, les Landes, la Loire-Atlantique, la Mayenne, le Morbihan, l’Orne, les Pyrénées-Atlantiques, la Sarthe, le Tarn-et-Garonne, la Vendée et la Haute-Vienne.

©Météo-France

«Après une courte accalmie des précipitations hier, de nouvelles pluies actives sont rentrées par l'ouest du pays en commençant par la Bretagne. Elles concerneront une grande partie ouest du pays à partir de la nuit de mercredi à jeudi. Cet épisode s'accompagnera de marées à forts coefficients ainsi que d'une surcote marine qui perturberont l'écoulement dans les estuaires, lors des pleines mers», a expliqué Vigicrues dans son dernier bulletin. 

«Les débordements majeurs sont également attendus dans les secteurs de Libourne et de Bordeaux lors des prochaines pleines mers. Pour les cours d'eau en vigilance rouge ou orange, des débordements majeurs à importants sont en cours ou attendus au moins dans les prochaines 24 heures», ont ajouté les prévisionnistes.

Sur le même sujet Crues : après un record de 35 jours consécutifs de pluie, jusqu’à quand les précipitations vont-elles durer en France ? Lire

D'autres alertes météorologiques ont été émises par Météo-France pour la journée de jeudi 19 février. Retrouvez-les ici.

Cruesvigilance météoTempête

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