Crues : voici les 59 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 59 départements en vigilance jaune crues pour la journée de ce mercredi 18 février.

L’eau monte partout en France. Cinquante-neuf départements sont visés par une vigilance jaune crues de Météo-France pour la journée de ce mercredi 18 février.

© Météo-France

Sont concernés : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, l’Ardèche, les Ardennes, l’Aube, l’Aude, l’Aveyron, le Calvados, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Haute-Garonne et le Gers.

Mais aussi, l’Hérault, l’Indre, l'Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, le Lot, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l’Oise, l’Orne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées.

Enfin, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, le Tarn, la Vienne, les Vosges, l’Yonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise sont également concernés.

En parallèle, quatre départements sont maintenus en vigilance rouge crues et neuf autres en vigilance orange pour le même risque météorologique.