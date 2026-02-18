Crues : voici les 9 départements placés en vigilance orange ce mercredi

Météo-France a placé 9 départements en vigilance orange crues pour la journée de ce mercredi 18 février. La pluie persiste, sur des cours d'eau déjà débordés.

Traversée d'ouest en est par une succession de perturbations, la France est gorgée d'eau. Ces conditions sont propices à la formation de crues et Météo-France a ainsi placé 9 départements en vigilance orange pour la journée de ce mercredi 18 février.

Sont concernés par cette alerte : la Charente, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, les Landes, la Loire-Atlantique, le Morbihan, la Sarthe, le Tarn-et-Garonne, ainsi que la Vendée.

© Mété-France

Météo-France fait globalement état d'un «épisode de crues important, durable et généralisé à une grande partie du territoire national».

Le niveau des cours d'eau était déjà très élevé en raison des pluies soutenues observées ces dernières semaines et la nouvelle perturbation qui a arrosé une large partie du territoire dimanche n'a rien arrangé.

«Les crues formées ces derniers jours se propagent vers l'aval des tronçons», rappelle Météo-France. «Pour les cours d'eau en vigilance orange ou rouge, des débordements importants à majeurs sont en cours ou attendus».

Les prévisionnistes appellent à la prudence pour les départements concernés.