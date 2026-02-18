Compte tenu du placement en garde à vue de M. Robin C., connu sous le nom de Robin Michel en sa qualité de collaborateur du député Raphaël Arnault, j'ai évidemment suspendu ses droits d’accès à l’Assemblée nationale comme je l’ai fait pour M. Jacques-Elie Favrot. Toute autre… https://t.co/5PNF1Xgrtr
— Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) February 18, 2026
Une conférence de Rima Hassan programmée par le syndicat FSU le 27 février à l'École normale supérieure de Paris-Saclay a été annulée, a rapporté mercredi la direction de l'école.
Les gardes à vue de 9 suspects ont été prolongées de 24 heures supplémentaires par le parquet de Lyon, a-t-on appris.
Dans le détail, sur les 11 personnes interpellées, 7 ont été placées en garde à vue pour "les chefs d’homicide volontaire, violences aggravées de trois circonstances et association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement". Les quatre autres gardés à vue le sont "du chef de mise à disposition de moyens en vue de se soustraire aux recherches".
La députée du mouvement de gauche L'Après et ex-Insoumise Clémentine Autain a dénoncé mercredi une culture politique "empreinte de virilisme" à La France insoumise, après les accusations visant des collaborateurs parlementaires de l'élu LFI Raphaël Arnault dans la mort à Lyon d'un militant identitaire.
"Ma rupture avec LFI a notamment porté sur une culture politique que j'ai vu se développer et que je ne partage pas: l'outrance, l'invective, le fracas et le clivage permanent. Au risque de l'isolement, et donc de l'impuissance politique. Cette culture, elle est empreinte de virilisme", écrit la députée de Seine-Saint-Denis dans une note de blog.
L’uccisione del giovane Quentin Deranque in Francia è un fatto che sconvolge e addolora profondamente.
La morte di un ragazzo poco più che ventenne, aggredito da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra e travolto da un clima di odio ideologico che attraversa diverse… pic.twitter.com/F7vzDhT9X8
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 18, 2026
Un second assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault et un ancien stagiaire figurent parmi les onze personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sur la mort de Quentin Deranque, ont indiqué mercredi à l'AFP deux sources proches de l'enquête.
Les deux hommes ont été arrêtés mardi soir en Haute-Loire. L'ancien stagiaire est soupçonné d'avoir participé directement aux violences, le collaborateur parlementaire de l'avoir aidé à se soustraire aux forces de l'ordre, selon ces sources, qui confirmaient des informations du Parisien.
L'arrestation d'un premier assistant parlementaire, Jacques-Elie Favrot, avait été rendue publique mardi. Raphaël Arnault a annoncé avoir engagé lundi les démarches pour rompre son contrat.
Jordan Bardella «appelle à constituer un véritable cordon sanitaire pour isoler La France Insoumise et la tenir à l'écart des institutions», dans #180MinutesInfopic.twitter.com/AuZlVzzYOL
— CNEWS (@CNEWS) February 18, 2026
«La Jeune Garde est le bras armé de LFI», dénonce Jordan Bardella, président du Rassemblement National, dans #180MinutesInfopic.twitter.com/soWlvRYsnE
— CNEWS (@CNEWS) February 18, 2026
Jordan Bardella, après la mort de Quentin : «La gauche et l’extrême gauche ont franchi une ligne rouge inacceptable dans notre démocratie : le respect des opinions et l’intégrité physique de leurs opposants» pic.twitter.com/yuoMGfUsod
— CNEWS (@CNEWS) February 18, 2026
Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a dénoncé ce mercredi la mort du militant nationaliste Quentin depuis le Sénat.
Gérald Darmanin : «En France, on peut mourir violemment du fait des coups de l'extrême gauche» pic.twitter.com/S5a4fDNPsg
— CNEWS (@CNEWS) February 18, 2026
Comme hier depuis l'Assemblée nationale, le responsable politique a ciblé l'extrême gauche dans cet acte ayant entraîné la mort du jeune homme.
Après l'Assemblée nationale hier, une minute de silence observée au Sénat, en hommage au jeune homme tué à Lyon.
Sénat : une minute de silence en hommage à Quentin Deranque, #180minutesinfopic.twitter.com/QFraZ9s2Hs
— CNEWS (@CNEWS) February 18, 2026
Invité ce mercredi dans la Grande Interview Cnews-europe1, le président du RN Jordan Bardella n'a pas mâché ses mots.
Le responsable politique a accusé l'extrême «gauche d'avoir tué», et a chargé le chef de file insoumis Jean-Luc Mélenchon.
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Un couple a été arrêté mercredi matin dans le cadre de l'enquête sur la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, ce qui porte à 11 le nombre de personnes en garde à vue dans ce dossier, a annoncé le procureur de Lyon.
L'homme, soupçonné d'avoir un lien direct avec les violences, et sa compagne, suspectée de l'avoir aidé à se soustraire à la justice, ont été interpellés dans le cadre de l'enquête pour "homicide volontaire", a précisé Thierry Dran.
Selon une source proche du dossier à CNEWS, l'homme interpellé ce matin est un membre actif de la Jeune Garde.
Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris, a mis en cause mercredi les députés élus sous la bannière du Nouveau Front populaire en 2024, dont son adversaire Emmanuel Grégoire, pour leurs liens avec La Jeune Garde, au coeur des suspicions dans la mort de Quentin Deranque.
"Toute la gauche est concernée. Le Nouveau Front populaire (...), ils ont tous été élus avec le soutien de La Jeune Garde. C'est sur leurs affiches et sur leur site. (...) Est-ce que quelqu'un a interrogé M. Grégoire si ça ne l'a pas gêné d'être élu?", a-t-elle interrogé au micro de RTL.
Neuf suspects, dont un assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, fondateur de la Jeune Garde, ont été interpellés mardi dans le cadre de l'enquête sur la mort du jeune militant nationaliste Quentin Deranque, roué de coups à Lyon.
La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a demandé mercredi à La France insoumise d'exclure, au moins "temporairement", le député Raphaël Arnault de son groupe à l'Assemblée nationale après l'interpellation de son assistant parlementaire dans l'enquête sur la mort de Quentin Deranque.
"La France Insoumise doit faire le ménage dans ses rangs et moi j'appelle la présidente Mathilde Panot à exclure Raphaël Arnault de son groupe, ou tout du moins à l'exclure temporairement pour marquer cette clarification, pour dire non à la violence", a-t-elle dit sur franceinfo. Jugeant que les Français ont "toutes et tous une responsabilité" quand ils votent pour les Insoumis, elle a appelé à ce qu'il n'y ait "plus jamais un député LFI au sein de l'Assemblée nationale".