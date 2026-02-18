Les gardes à vue de 9 suspects ont été prolongées de 24 heures supplémentaires par le parquet de Lyon, a-t-on appris.

Dans le détail, sur les 11 personnes interpellées, 7 ont été placées en garde à vue pour "les chefs d’homicide volontaire, violences aggravées de trois circonstances et association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement". Les quatre autres gardés à vue le sont "du chef de mise à disposition de moyens en vue de se soustraire aux recherches".