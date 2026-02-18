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En directMort de Quentin : les gardes à vue de 9 suspects interpellés prolongées de 24 heures

[DR]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Au lendemain de l'interpellation de neuf suspects dans le cadre de l'enquête sur la mort de Quentin Deranque, agressé mortellement à Lyon, deux autres personnes ont été appréhendées par les forces de l'ordre ce mercredi, a annoncé le parquet. Suivez notre direct.
Sur les réseaux
La présidente de l'Assemblée nationale annonce avoir suspendu les accès au 2e collaborateur interpellé
Une conférence de Rima Hassan annulée à l'Ecole Normale Supérieure

Une conférence de Rima Hassan programmée par le syndicat FSU le 27 février à l'École normale supérieure de Paris-Saclay a été annulée, a rapporté mercredi la direction de l'école.

Alerte
Les gardes à vue de 9 suspects prolongées de 24 heures

Les gardes à vue de 9 suspects ont été prolongées de 24 heures supplémentaires par le parquet de Lyon, a-t-on appris. 

Dans le détail, sur les 11 personnes interpellées, 7 ont été placées en garde à vue pour "les chefs d’homicide volontaire, violences aggravées de trois circonstances et association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement". Les quatre autres gardés à vue le sont "du chef de mise à disposition de moyens en vue de se soustraire aux recherches".

Déclaration
Clémentine Autain dénonce une culture politique "empreinte de virilisme" à LFI

La députée du mouvement de gauche L'Après et ex-Insoumise Clémentine Autain a dénoncé mercredi une culture politique "empreinte de virilisme" à La France insoumise, après les accusations visant des collaborateurs parlementaires de l'élu LFI Raphaël Arnault dans la mort à Lyon d'un militant identitaire. 

"Ma rupture avec LFI a notamment porté sur une culture politique que j'ai vu se développer et que je ne partage pas: l'outrance, l'invective, le fracas et le clivage permanent. Au risque de l'isolement, et donc de l'impuissance politique. Cette culture, elle est empreinte de virilisme", écrit la députée de Seine-Saint-Denis dans une note de blog.

Sur les réseaux
La mort de Quentin Deranque "est une blessure pour toute l'Europe", souligne Giorgia Meloni
Alerte
Un 2e collaborateur et un ex-stagiaire du député LFI Raphaël Arnault parmi les interpellés

Un second assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault et un ancien stagiaire figurent parmi les onze personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sur la mort de Quentin Deranque, ont indiqué mercredi à l'AFP deux sources proches de l'enquête. 

Les deux hommes ont été arrêtés mardi soir en Haute-Loire. L'ancien stagiaire est soupçonné d'avoir participé directement aux violences, le collaborateur parlementaire de l'avoir aidé à se soustraire aux forces de l'ordre, selon ces sources, qui confirmaient des informations du Parisien. 

L'arrestation d'un premier assistant parlementaire, Jacques-Elie Favrot, avait été rendue publique mardi. Raphaël Arnault a annoncé avoir engagé lundi les démarches pour rompre son contrat.

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Déclaration
Gérald Darmanin cible à nouveau l'extrême gauche

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a dénoncé ce mercredi la mort du militant nationaliste Quentin depuis le Sénat. 

Comme hier depuis l'Assemblée nationale, le responsable politique a ciblé l'extrême gauche dans cet acte ayant entraîné la mort du jeune homme. 

Alerte
Après l'Assemblée nationale hier, une minute de silence observée au Sénat

Après l'Assemblée nationale hier, une minute de silence observée au Sénat, en hommage au jeune homme tué à Lyon. 

Déclaration
Jordan Bardella accuse l'extrême gauche «d'avoir tué»

Invité ce mercredi dans la Grande Interview Cnews-europe1, le président du RN Jordan Bardella n'a pas mâché ses mots. 

Le responsable politique a accusé l'extrême «gauche d'avoir tué», et a chargé le chef de file insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Sur le même sujet Mort de Quentin, municipales 2026, procès du RN… Ce qu’il faut retenir de l’interview de Jordan Bardella sur CNEWS Lire

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Deux autres personnes interpellées ce matin, 11 individus appréhendés au total, selon le parquet à CNEWS

Un couple a été arrêté mercredi matin dans le cadre de l'enquête sur la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, ce qui porte à 11 le nombre de personnes en garde à vue dans ce dossier, a annoncé le procureur de Lyon.

L'homme, soupçonné d'avoir un lien direct avec les violences, et sa compagne, suspectée de l'avoir aidé à se soustraire à la justice, ont été interpellés dans le cadre de l'enquête pour "homicide volontaire", a précisé Thierry Dran.

Selon une source proche du dossier à CNEWS, l'homme interpellé ce matin est un membre actif de la Jeune Garde.

Rachida Dati met en cause «toute la gauche», dont son adversaire Emmanuel Grégoire, dans la mort de Quentin

Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris, a mis en cause mercredi les députés élus sous la bannière du Nouveau Front populaire en 2024, dont son adversaire Emmanuel Grégoire, pour leurs liens avec La Jeune Garde, au coeur des suspicions dans la mort de Quentin Deranque.

"Toute la gauche est concernée. Le Nouveau Front populaire (...), ils ont tous été élus avec le soutien de La Jeune Garde. C'est sur leurs affiches et sur leur site. (...) Est-ce que quelqu'un a interrogé M. Grégoire si ça ne l'a pas gêné d'être élu?", a-t-elle interrogé au micro de RTL.

Neuf suspects, dont un assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, fondateur de la Jeune Garde, ont été interpellés mardi dans le cadre de l'enquête sur la mort du jeune militant nationaliste Quentin Deranque, roué de coups à Lyon.

Maud Bregeon appelle LFI à exclure «temporairement» Raphaël Arnault de son groupe parlementaire

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a demandé mercredi à La France insoumise d'exclure, au moins "temporairement", le député Raphaël Arnault de son groupe à l'Assemblée nationale après l'interpellation de son assistant parlementaire dans l'enquête sur la mort de Quentin Deranque.

"La France Insoumise doit faire le ménage dans ses rangs et moi j'appelle la présidente Mathilde Panot à exclure Raphaël Arnault de son groupe, ou tout du moins à l'exclure temporairement pour marquer cette clarification, pour dire non à la violence", a-t-elle dit sur franceinfo. Jugeant que les Français ont "toutes et tous une responsabilité" quand ils votent pour les Insoumis, elle a appelé à ce qu'il n'y ait "plus jamais un député LFI au sein de l'Assemblée nationale".

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