Municipales 2026 : quels sont les pouvoirs d’un maire ?

Lors des élections municipales, les 15 et 22 mars prochains, les électeurs vont choisir les maires des 36.000 communes françaises. De nombreux élus qui possèdent des pouvoirs divers.

Un chef, trois rôles. Les Français vont élire leur maire les 15 et 22 mars prochains lors des élections municipales. Une fonction qui entraîne l’acquisition de nombreux pouvoirs et responsabilités.

Le maire est le chef de l’administration municipale. Il est chargé d’élaborer et de piloter la politique de sa collectivité. L’édile qui est agent de l’État a également la charge de l’autorité de police administrative.

En sa qualité de chef de l’administration communale, le maire contrôle le Conseil municipal et est chargé d’exécuter les décisions qui y sont prises en assemblée délibérante (proposition de budget, ordonnancement des dépenses, souscription des marchés…).

Il a aussi un pouvoir d’organisation des services puisqu’il est le supérieur hiérarchique des agents communaux. Toutefois, afin de réduire sa charge de travail, le maire peut déléguer «une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ou conseillers municipaux».

Maintenir l’ordre public

Outre son rôle de chef de l’administration, le maire est aussi agent de l’État. Il est en charge de l’état civil, c’est-à-dire qu’il tient les registres, délivre les actes, reçoit les déclarations de naissance et de décès et procède à la célébration des mariages.

L’édile a également la charge de tenir les listes électorales, de l’organisation des élections et du recensement de la population de sa commune.

Enfin, le maire dispose de l’autorité de police administrative. Il doit maintenir l’ordre public, c’est-à-dire la sécurité, la salubrité et la tranquillité. Le pouvoir de police est propre au maire et ne peut donc pas être délégué à ses adjoints. Il s’effectue sous le contrôle du préfet et du juge.

Ce pouvoir est soumis à deux principes, celui de nécessité, c’est-à-dire que la liberté est la règle, et la restriction de police est l’exception et celui de proportionnalité.

La mission du maire ne se réduit donc pas à marier ces administrés et à participer aux fêtes communales. Il dispose d’un panel de pouvoirs larges et de nombreuses responsabilités.