Neige verglas : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 10 départements de la moitié sud de la France en vigilance jaune pour «neige-verglas» pour la journée du jeudi 19 février.

Le sud, et plus particulièrement le sud-est de la France pourraient être témoins de nouveaux flocons. Durant la journée du jeudi 19 février, des chutes de neige sont attendues dans plusieurs secteurs du sud de l’Hexagone.

Ainsi, 10 départements ont été placés en vigilance jaune pour un risque de «neige-verglas» par Météo-France.

©Météo-France

Sont concernés par cette vigilance jaune : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Cantal, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, l’Isère, le Puy-de-Dôme, la Savoie et la Haute-Savoie.

Risque d'avalanches

Dans son bulletin du mercredi 18 février, Météo-France avaient prévenu également que la majorité des départements des Alpes sont toujours menacés par une «activité avalancheuse remarquable à exceptionnelle selon les massifs pour la journée de jeudi et nuit suivante». Précisant que cet épisode n'a pas encore commencé.

Les prévisionnistes ajoutent qu'il y aura deux pics : «Un premier pic d'activité avalancheuse en seconde partie de nuit de mercredi à jeudi, où l'on pourra localement voir de très grandes avalanches atteindre certains fonds de vallée, et notamment des enjeux routiers et infrastructures de montagne. Après une relative accalmie en cours de journée de jeudi, une nouvelle intensification de l'activité avalancheuse est à prévoir pour la fin de journée de jeudi.»

Les experts alertent également sur un possible impact sur les routes et les infrastructures de montagne.