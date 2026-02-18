Nekfeu : l'ex-compagne du rappeur fixée sur son sort pour «non représentation d'enfant» ce mercredi

Attaquée par Nekfeu pour non-représentation d’enfant à la suite de leur divorce, l'ex-femme de l'artiste sera fixée sur son sort ce mercredi 18 février devant le tribunal judiciaire de Paris.

Un déchirement devant la justice française. L’artiste français Nekfeu a assigné son ex-femme devant la justice pour non-représentation d’enfant entre 2022 et 2024. La femme de 32 ans sera fixée sur son sort ce mercredi 18 février au tribunal de Paris.

En 2024, Nekfeu avait engagé plusieurs procédures contre son ex-compagne pour non-représentation d'enfants entre 2022 et 2024. Si deux ont été classées, l'ex-compagne va bien être jugée ce mercredi concernant l'une de ces procédures. Depuis leur séparation, les ex-conjoints se livrent une véritable bataille judiciaire.

Pour rappel, sa conjointe avait déposé plainte plusieurs fois contre lui pour «harcèlement sur ex-conjoint», au motif de contacts trop fréquents dans le cadre de la procédure de divorce, pour «violence sur ex-conjoint en présence d’un mineur», après un «tête contre tête» lors d’un passage de bras de l’enfant. Mais aussi une main courante, comme l’a indiqué le parquet de Paris en novembre 2024, pour «viol par conjoint».

la garde de l'enfant au centre des débats

Au cœur de cette bataille judiciaire, nous retrouvons la garde de leur enfant, âgé de 4 ans. Bien que le juge ait tranché, en mars 2024, en accordant la résidence principale de l'enfant au rappeur, la tension entre les deux parents ne s'est, depuis, jamais apaisée.

En témoigne une scène devant une garderie, en 2024, où il a fallu l'intervention d'une patrouille de police pour que l’ex-femme du rappeur daigne remettre l'enfant à son père.

D’après l’avocate du rappeur, toujours très discret lorsqu’il s’agit de sa vie personnelle, plusieurs incidents ont provoqué l’opposition juridique entre les ex-conjoints. Notamment en 2024, lorsque la femme du rappeur n’a pas rapporté le garçon le dimanche comme convenu au préalable.

Cette fois, l’affaire avait pris un tour plus grave : une enquête pour disparition inquiétante avait été ouverte. Les policiers avaient pisté le numéro de téléphone de la jeune femme et ses appels pour la retrouver. En parallèle, Ken Samaras (Nekfeu), s’était alloué les services d’un détective privé.