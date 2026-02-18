Pluie-inondation : voici les 25 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 25 départements en vigilance jaune pour des risques de pluie et d’inondations concernant la journée de ce mercredi 18 février.

La Bretagne face à d'importantes perturbations. 25 départements sont visés par une vigilance jaune «pluie-inondation» émise par Météo-France pour la journée de ce mercredi 18 février.

© Météo-France

Sont concernés : le Calvados, le Cantal, la Corrèze, les Côtes d'Armor, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, l'Oise, l'Orne, la Sarthe, le Puy-de-Dôme, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Vendée, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-St-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

«Un premier passage pluvieux aborde la Bretagne et donne des cumuls en soirée de mardi puis se décale vers l'est dans la nuit de mardi à mercredi. Un deuxième passage débute en matinée de mercredi par la façade Atlantique et impacte à nouveau en particulier le Finistère et le Morbihan, avec des cumuls qui au total sur l'ensemble de l'événement sont de l'ordre de 30 à 50 mm, localement 60 mm», explique Météo-France.

D'autres alertes météorologiques ont été émises par Météo-France pour la journée de mercredi 18 février, dont une vigilance rouge pour des risques de crues. Retrouvez-les ici.