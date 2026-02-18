Record de jours de crues en France : quel pourrait être le montant astronomique de la facture pour les assurances ?

Les épisodes majeurs d’intempéries et de crues comme celui en cours dans l'ouest de la France, dans le sillage de la tempête Nils, sont le symbole d’un coût extrêmement important pour les assurances. Celui-ci pourrait se chiffrer à des montants astronomiques.

Dégradation des infrastructures, fragilisation des habitations, remplacement des équipements… C’est la crainte numéro un des assureurs : les événements naturels comme l’épisode d’intempéries et de crues qui frappe actuellement la France depuis plus de 35 jours - un record depuis 1959 - causant inévitablement de nombreux dégâts dans tout le pays.

À cet égard, la présidente de France Assureurs Florence Lustman a annoncé mardi le lancement d'une «mission de reconnaissance commune», un dispositif rare destiné à «accélérer les indemnisations» dans les zones touchées par les crues «les plus difficilement accessibles». Conséquence : une facture très salée pour les assureurs.

Plus d’un milliard d’euros de dégâts

La tempête Nils dans son ensemble, ainsi que les crues et les inondations consécutives, sont «un événement de grande ampleur, parmi les plus importants de ces dernières années», explique Yann Arnaud, directeur réponses besoins sociétaires à l’assureur mutualiste, la Macif.

La Caisse centrale de réassurance (CCR) a ainsi dévoilé mardi une première estimation du coût des dégâts des inondations, toujours en cours dans plusieurs départements : 20 à 30 millions d'euros, concentrés pour le moment dans le sud-ouest.

Mais l'ensemble des dégâts causés par le passage de cette tempête devrait coûter bien plus cher : environ un milliard d'euros, pour quelque 250.000 sinistres (chutes d'arbres, toitures abimées...), selon la même source. «C’est un événement qui n'est pas terminé», prévient par ailleurs Yann Arnaud.

D'autres dégâts à moyen terme

L'assureur redoute beaucoup «la reprise de la pluie» sur des sols déjà gorgés d'eau. A moyen terme, ces épisodes de fortes pluies font davantage travailler les sols, qui se gonflent aujourd’hui et se détendront demain à la prochaine sécheresse, causant des dégâts importants sur les habitations. Que les assureurs auront aussi à assumer.

L'Etat a d'ailleurs actualisé ce mois-ci la carte des zones exposées à ce phénomène, dit de retrait-gonflement des argiles (RGA) : elles représenteront le 1er juillet 55% du territoire hexagonal, contre 48% actuellement.

À noter que deux assureurs mutualistes, la Macif d'un côté et le groupe Covéa (Maaf, MMA, GMF) de l'autre, ont annoncé dès vendredi plusieurs mesures dont l'extension du délai de déclaration pour leurs assurés, de 5 à 30 jours.