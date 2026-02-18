Vents violents : voici les 20 départements où des rafales sont attendues ce jeudi

Météo France prévoit des rafales potentiellement importantes sur une part sud-ouest du pays pour la journée de jeudi. L'intensité du phénomène n'est pour l'heure pas déterminée.

Gare aux rafales, ce jeudi 19 février. D'après les prévisions de Météo France, le vent va souffler sur 20 départements, notamment ceux du sud-ouest de la France.

Cette alerte concerne la totalité des 13 départements de l'Occitanie, mais aussi plusieurs territoires de Nouvelle-Aquitaine : Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde, Lot-et-Garonne et Dordogne. La Corse est elle aussi visée, soit 20 départements au total.

D'après Météo France, une nouvelle perturbation va circuler sur le pays dans la nuit de mercredi à jeudi. Le vent risque particulièrement de se renforcer au cours de la journée suivante, du littoral atlantique jusqu'à l'île de Beauté.

L'intensité des rafales reste pour l'heure «incertaine», l'institut météorologique signalant une «probabilité faible de vigilance orange».