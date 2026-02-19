Crues : voici les 57 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 57 départements en vigilance jaune aux crues pour la journée de ce jeudi 19 février.

L’eau continue de monter partout au sein de l’Hexagone. Cinquante-sept départements sont visés par une vigilance jaune crues de Météo-France pour la journée de ce jeudi 19 février.

©Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, l’Ardèche, les Ardennes, l’Aube, l’Aveyron, le Calvados, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, la Creuse, la Dordogne et le Doubs.

Mais également la Drôme, l’Eure, l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, le Lot, la Lozère, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l’Oise, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Bas-Rhin.

Pour finir, sont touchés par cette alerte le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Vaucluse, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne ainsi que le Val-d’Oise.

A noter qu'une nouvelle tempête nommée Pedro est attendue sur la France. D'après les prévionnistes de Météo-France, : «la perturbation associée à la dépression «Pedro» devait générer dès ce mercredi de fortes précipitations sur la Bretagne. En se décalant vers l'est ce jeudi, elle génèrera un épisode de vent fort sur le Roussillon, de fortes vagues sur la côte atlantique et de forts cumuls de neige sur les Alpes engendrant un fort risque d'avalanches.»

Météo-France appelle à la prudence pour les départements concernés.