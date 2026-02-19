Crues : voici les quatre départements en vigilance rouge ce jeudi

Météo-France a placé quatre départements en vigilance rouge pour des risques de crues ce jeudi 19 février.

La situation reste préoccupante pour ces quatre départements déjà visés par la même alerte la veille. Météo-France a ainsi placé, de nouveau, en vigilance rouge aux crues la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire concernant la journée de ce jeudi 19 février.

En effet, l'organisme de référence Vigicrues rappelle qu'«une vigilance absolue s'impose lorsque des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus». Il convient, dans ces circonstances, de se tenir «régulièrement au courant de l’évolution de la situation et de respecter impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics.»

©Vigicrues

Les tronçons concernés

Dans le Maine-et-Loire, il faudra faire attention aux alentours des basses vallées angevines et de la Loire saumuroise. Pour la Charente-Maritime, c'est le tronçon Charente aval qu'il faudra surveiller.

En Gironde, la vigilance rouge concerne la confluence Garonne-Dordogne, et dans sa continuité, la Garonne girondine. Jusqu'à la Garonne marmandaise dans le Lot-et-Garonne.