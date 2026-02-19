Le rappeur Naps condamné à sept ans de prison pour viol

Le rappeur Naps a été condamné ce jeudi à sept ans de prison avec mandat de dépôt pour le viol d'une jeune femme dans un hôtel en 2021.

Le rappeur dormira en prison ce soir. Naps a été condamné ce jeudi à sept ans de prison, avec mandat de dépôt, pour le viol d'une femme durant son sommeil le 1er octobre 2021 dans une chambre d’hôtel parisienne.

Dans ses motivations, la cour criminelle de Paris a fait valoir «l'absence de consentement» et souligné que la plaignante avait de «façon constante» dit «qu’elle dormait» et que «la douleur de la pénétration l'avait réveillée.»

A l'annonce du verdict, celle-ci a fondu en larmes de soulagement, tandis que Nabil Boukhobza, le rappeur marseillais, a pris sa femme dans ses bras.

Naps maintient que le rapport était consenti

Pour rappel, la jeune femme a déposé plainte en octobre 2021. Âgée de 20 ans à l'époque, elle avait raconté avoir passé la soirée dans une boîte de nuit du 9ᵉ arrondissement, avec deux amies. Ce soir là, Naps était également présent, accompagné de son cousin et manager, d'un garde du corps, ainsi que d'un journaliste sportif et d'un ami de ce dernier.

Vers 4h30 du matin, Nabil Boukhobza a proposé aux jeunes femmes de prolonger la soirée dans son hôtel proche de la gare de Lyon. Sans se dévêtir, la plaignante, ses amies et le rappeur, se sont alors couchés dans le même lit.

Mais durant la nuit, la jeune femme a indiqué avoir senti quelqu'un lui baissait ses sous-vêtements, avant d'être réveillée par la «douleur d'une pénétration vaginale» et avoir tenté de repousser le rappeur.

Après le dépôt de plainte, des traces d'ADN du rappeur ont été retrouvées sur les vêtements de la jeune femme, ainsi qu'une lésion au niveau de son hymen. Mais de son côté, Naps a maintenu qu'il s'agissait d'un rapport sexuel consenti : «Jamais de la vie ça ne me viendrait à l’idée d’avoir un rapport avec une personne endormie (...) c’est impossible. Ce n’est pas moi», a déclaré le rappeur, aujourd'hui âgé de 40 ans, lors du procès.

La justice a finalement estimé que la plaignante «était susceptible de ne pas être en état d'exprimer un consentement libre et éclairé» en raison notamment de «témoignages constants des deux témoins» sur le fait qu'elle dormait.