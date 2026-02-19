«On lui doit tout éditorialement, les statistiques, les palettes, l'entrée dans l'intimité des sportifs» : Éric Besnard rend hommage à l'héritage laissé par Charles Bietry sur CANAL +

Lors de l'émission L'Heure des Pros du 19 février, le journaliste sportif Éric Besnard a évoqué l'héritage laissé par Charles Biétry, alors qu'un documentaire intitulé «Génération Biétry» lui est dédié sur Canal + : «Statistiques, palettes, rentrer dans l'intimité des sportifs... Tout ce que l'on voit aujourd'hui date de l'époque Biétry», a-t-il lancé.