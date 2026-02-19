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Mort de Quentin : Raphaël Arnault ne sera «certainement pas» exclu ou suspendu du groupe LFI à l'Assemblée nationale, explique Manuel Bompard

Le coordinateur de La France insoumise a tenu des propos très clairs à l'égard d'une éventuelle exclusion de Raphaël Arnault du groupe LFI. [Miguel MEDINA / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le coordinateur de la France insoumise Manuel Bompard a indiqué, ce jeudi 19 février, que le député Raphaël Arnault, éclaboussé par l'affaire de la mort du jeune Quentin, ne sera «certainement pas» exclu ou suspendu du groupe LFI à l'Assemblée nationale.

Au cœur d’une large polémique autour de la mort du jeune Quentin à Lyon, Raphaël Arnault ne sera «certainement pas» exclu ou suspendu du groupe LFI à l'Assemblée nationale, a indiqué Manuel Bompard sur Franceinfo ce jeudi.

«Il n'en est pas question. En vertu de quelles règles un employeur devrait être responsable des actes commis par ses salariés ?», a justifié le coordinateur de La France insoumise.

Deux assistants parlementaires de Raphaël Arnault sont en garde à vue et sont soupçonnés d’avoir joué un rôle dans la mort de Quentin, tué à Lyon lors d’une violente agression en marge d’une conférence de Rima Hassan.

Sur le même sujet Mort de Quentin : les premières gardes à vue devraient prendre fin ce jeudi Lire

L’un d’eux, Jacques-Elie Favrot, a reconnu, par le biais de son avocat, avoir commis des violences, mais assure ne pas être l’auteur des coups ayant provoqué le décès de Quentin Deranque.

Politiquemanuel bompardLa France insoumiseAssemblée nationaleRaphaël Arnault

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