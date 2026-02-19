Mort de Quentin : Raphaël Arnault ne sera «certainement pas» exclu ou suspendu du groupe LFI à l'Assemblée nationale, explique Manuel Bompard

Le coordinateur de la France insoumise Manuel Bompard a indiqué, ce jeudi 19 février, que le député Raphaël Arnault, éclaboussé par l'affaire de la mort du jeune Quentin, ne sera «certainement pas» exclu ou suspendu du groupe LFI à l'Assemblée nationale.

Au cœur d’une large polémique autour de la mort du jeune Quentin à Lyon, Raphaël Arnault ne sera «certainement pas» exclu ou suspendu du groupe LFI à l'Assemblée nationale, a indiqué Manuel Bompard sur Franceinfo ce jeudi.

🔴 Responsabilité de LFI : une suspension de Raphaël Arnault ? ➡️ "Il n'en est pas question. En vertu de quelle règle un employeur devrait-il être responsable des actes commis par ses salariés ?", dit Manuel Bompard, coordinateur national de LFI pic.twitter.com/m4EFEMdvHp — franceinfo (@franceinfo) February 19, 2026

«Il n'en est pas question. En vertu de quelles règles un employeur devrait être responsable des actes commis par ses salariés ?», a justifié le coordinateur de La France insoumise.

Deux assistants parlementaires de Raphaël Arnault sont en garde à vue et sont soupçonnés d’avoir joué un rôle dans la mort de Quentin, tué à Lyon lors d’une violente agression en marge d’une conférence de Rima Hassan.

L’un d’eux, Jacques-Elie Favrot, a reconnu, par le biais de son avocat, avoir commis des violences, mais assure ne pas être l’auteur des coups ayant provoqué le décès de Quentin Deranque.