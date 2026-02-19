Municipales 2026 : comment l'argent des communes est-il contrôlé ?

À l’approche des élections municipales de 2026, les finances locales sont aussi au cœur du débat. Derrière cette question très politique, le budget d’une commune obéit à des règles précises et à des contrôles souvent méconnus du grand public.

Qui contrôle où va l'argent public de votre commune ? Et comment leur budget est-il décidé ? Alors que les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars, la problématique des finances locales revient, avec plusieurs interrogations.

En France, conformément au code général des collectivités territoriales (CGCT) le budget municipal est d’abord un document strictement encadré par la loi. Selon ce code, l’argent d’une commune ne circule pas librement : il est d'abord voté, puis exécuté et parfois corrigé. Mais il est surtout contrôlé, à plusieurs niveaux, afin d'éviter tout abus.

Qui contrôle concrètement l’argent d’une commune ?

À l’approche des élections municipales, les candidats mettront en avant leurs priorités : investir plus, réduire la dette ou encore ajuster la fiscalité locale. Ce budget fera néanmoins l'objet de nombreux contrôles, qui ne reposent pas sur un seul acteur, mais sur plusieurs niveaux successifs.

D’abord le maire. Juridiquement appelé ordonnateur, il décide d’engager une dépense ou de percevoir une recette. Néanmoins, il ne manipule pas les fonds.

Les paiements sont exécutés par un comptable public, agent de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), donc de l’État. Avant de payer une facture, il vérifie que la dépense a bien été autorisée par le conseil municipal ; que l’argent nécessaire est bien prévu dans le budget ; que tous les documents demandés (factures, justificatifs) sont en règle.

Ce filtre administratif est le premier garde-fou : aucune dépense ne peut être versée sans validation.

Le deuxième acteur est le préfet. Une fois voté, le budget est transmis aux services de l’État. Il exerce un contrôle de légalité : respect des règles budgétaires, conformité aux textes nationaux, équilibre financier.

Si un budget n’est pas adopté dans les délais légaux (avant le 15 avril, ou le 30 avril les années d’élections), ou s’il présente un déséquilibre, le préfet peut saisir la Chambre régionale des comptes voire même régler lui-même le budget.

Enfin, les Chambres régionales des comptes (CRC), juridictions financières indépendantes, examinent la régularité des comptes et la gestion des communes. Leurs rapports sont publics et consultables directement sur le site de la Cour des comptes, ici.

En cas de contestation, le juge administratif peut aller jusqu’à annuler un budget.

Un cadre qui s’impose à toutes les communes

Une commune n’a pas le droit de voter un budget déséquilibré pour ses dépenses courantes. Les recettes doivent couvrir les dépenses. Pour renforcer encore ce contrôle, depuis le 1er janvier 2024, toutes les collectivités appliquent le référentiel comptable M57, une nomenclature unique qui harmonise la présentation des comptes publics.

En revanche, les moyens diffèrent fortement. Une grande ville dispose d’un budget plus important, de services administratifs spécialisés et de marges d’investissement plus larges. À l’inverse, une petite commune fonctionne avec des ressources limitées et peu de personnel, ce qui restreint sa capacité d’action. Les règles sont donc les mêmes pour tous, mais les capacités financières ne le sont pas.