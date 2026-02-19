Municipales 2026 : «Pas une seule voix ne devra aller vers une liste LFI», affirme Bruno Retailleau

«Pas une seule voix ne devra aller vers une liste LFI» lors des municipales de mars 2026, a martelé Bruno Retailleau, président des Républicains, ce jeudi 19 février sur CNEWS, lors de La Grande Interview.

Un rejet pur et simple. Le président des Républicains, Bruno Retailleau, était l'invité de la Matinale de CNEWS ce jeudi 19 février.

Interrogé sur les municipales qui approchent, Bruno Retailleau a estimé qu'un cordon sanitaire était indispensable et ce dernier doit l'être «contre La France insoumise». L'ancien ministre de l'Intérieur a par ailleurs estimé qu'il n'était pas possible de mettre «d'équivalence entre LFI et le RN».

«Les insoumis ont quitté le champ républicain et on doit barrer la route. Pas une seule voix ne doit aller sur des candidats soutenus par LFI», a martelé Bruno Retailleau qui rappelle que depuis longtemps «le front républicain a voté en éclats».

Revenant sur l’appel de la gauche à faire front uni contre le Rassemblement national, Bruno Retailleau s’est montré sans appel : «La France insoumise est un parti antirépublicain et il faudrait faire un front républicain avec eux ? mais on marche sur la tête».

En cas d'absence du candidat des Républicains au second tour, Bruno Retailleau n'appelle pas clairement à voter en faveur du Rassemblement national.

«Liberté de vote. On n’est plus au temps de grand-papa, les partis ne sont plus entendus et les gens sont parfaitement autonomes et libres. Il y a quelque chose qui les énerve au plus haut point, ce sont les consignes de vote. Et bien ils seront libres», a tranché le chef de file du parti.