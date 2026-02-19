Orages : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé six départements en vigilance jaune pour des risques d'orages pour la journée du jeudi 19 février. Le sud-ouest est concerné.

De l'électricité dans l'air et plus encore dans le sud-ouest. Les prévisions météorologiques ont contraint Météo-France a placé six départements en vigilance jaune pour des risques d'orages ce jeudi 19 février.

Sont concernés : la Charente-Maritime, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantique.

©Météo-France

La vigilance jaune est mise en place depuis minuit et devrait être levée aux alentours de midi. L'accalmie sera de courte durée puisque la vigilance jaune sera à nouveau effective à partir de 15h et jusqu'à la fin de la journée.

D'autres alertes météorologiques ont été émises par Météo-France pour la journée de jeudi 19 février, dont une vigilance rouge pour des risques de crues. Retrouvez toutes les dernières informations ici.