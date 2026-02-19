Pluie-inondation : voici les 26 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 26 départements en vigilance jaune pour des risques de pluie et d’inondations concernant la journée de ce jeudi 19 février.

Nils, Oriana, Pedro... L'Hexagone ne cesse d'être balayé par les tempêtes ces dernières semaines. De ce fait, 26 départements sont visés par une vigilance jaune «pluie-inondation» émise par Météo-France pour la journée de ce jeudi 19 février.

Sont concernés par cette alerte : l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, le Finistère, la Gironde, l’Hérault, l’Isère, le Jura, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn et la Haute-Vienne.

©Météo-France

Les prévisionnistes de Météo-France rappellent que «la perturbation associée à la dépression Pedro génère ce mercredi de fortes précipitations sur la Bretagne. En se décalant vers l'est ce jeudi, elle génère un épisode de vent fort sur le Roussillon, de fortes vagues sur la côte atlantique et de forts cumuls de neige sur les Alpes engendrant un fort risque d'avalanches.»

La prudence est de mise pour les départements concernés par cette vigilance.