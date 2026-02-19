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Pluie-inondation : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'institut national de météorologie a placé 8 départements en vigilance jaune pour pluie-inondation, ce vendredi 20 février.

La couverture nuageuse semble se déplacer vers l'Est de la France. Après d'importantes pluies recensées sur l'Ouest de la France, les intempéries devraient continuer de marquer le climat de l'Hexagone, ce vendredi 20 février. Dans 8 départements, une vigilance jaune a même été émise par Météo-France.

Plus précisément, les départements concernés sont : la Corse-du-Sud, le Tarn, l'Aveyron, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, le Jura et l'Ain.

© Météo-France

Selon les spécialistes, ces averses devraient tomber dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 février, jusqu'au petit matin. Pour le reste de la journée, aucun département n'est sujet à une vigilance particulière en matière de pluie-inondation.

Parmi les cinq départements concernés par la pluie abondante ce vendredi en Auvergne-Rhône-Alpes, trois seront également en proie aux risques d'avalanches : l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

Sur le même sujet «Rivière atmosphérique» : quel est ce phénomène météo qui s'apprête à toucher la France ? Lire

En outre, dans l'actualité météorologique française, on comptera pas moins de cinq départements en alerte rouge crues, ce vendredi 20 février.

pluievigilance météoFrance

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